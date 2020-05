Giulia De Lellis, l’annuncio: “Manca sempre meno”, progetto con altri volti noti

Giulia De Lellis entra a far parte del mondo di una Web Tv: il nuovo progetto dell’influencer

Nuovo progetto per Giulia De Lellis: una Web Tv in cui seguire tutti i suoi consigli su make-up e non solo! I dettagli di questa nuova avventura non sono stati ancora resi noti in tutto e per tutto, per il momento le notizie fanno capire che la Web Tv in questione stia prendendo forma. Sul profilo Instagram della stessa, che si chiama ZWeb Tv, da qualche giorno vengono presentati i vari volti che comporranno di fatti la squadra di questo progetto. Nell’ultimo periodo sembra ormai di moda sfruttare Instagram anche per realizzare un vero e proprio palinsesto con video, consigli, tutorial, ricette e quant’altro.

Giulia De Lellis in una Web Tv, l’annuncio su Instagram: “Presto vi racconterò”

Nelle scorse ore Giulia aveva spiegato ai suoi fan di essere un po’ assente perché parecchio impegnata in un progetto da portare a termine il prima possibile. Qualcosa che la stava tenendo incollata al computer a lavorare, ma non aveva spiegato altro. Oggi è arrivato il suo annuncio: “Manca sempre meno, presto vi racconterò”. Ha taggato ZWeb Tv e qui abbiamo letto altro sulla partecipazione di Giulia: “Quale nome avrà il suo format? È ancora tutto top secret, ma lo potrete chiedere a Giulia De Lellis. Non ci ha ancora svelato i suoi piani, ma si parlava di tips su make-Up, beauty e non solo… Che dire, pendiamo dalle sue labbra!”. Ma sbirciando il profilo Instagram di quest’ultima abbiamo scoperto che la squadra è composta da tanti altri volti noti!

La Web Tv con Giulia De Lellis e altri volti noti del mondo social

Troviamo per esempio Francesca Ferragni e Giulia Valentina, poi ancora Camihawke, Le perle di Pinna fino a Casa Surace. E questi sono solo alcuni dei nomi che partecipano a questa Web Tv. Ma nelle scorse settimane anche un altro ex volto di Uomini e Donne ha iniziato un progetto simile. Anche Andrea Dal Corso infatti fa parte di una Web Tv.