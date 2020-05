UeD Dal Corso nuovo progetto, Teresa svela: “Mi svegliavo la notte”

Uomini e Donne, Andrea Del Corso debutta con la sua digital tv: l’annuncio su Instagram

Andrea Dal Corso ha dato il via oggi a un suo nuovo progetto. Si chiama Flow e lo ha presentato sul suo profilo Instagram poche ore fa. E sempre oggi ha aperto anche il profilo Instagram di Flow, ma di cosa si tratta? Da ciò che leggiamo sul social network, Flow di Andrea Dal Corso è una digital tv multitematica e interattiva in cui verranno affrontati temi di ogni genere. Sono già pronte le copertine delle storie in evidenza: cibo, lifestyle, bellezza, mente e tanto altro. E nella descrizione si legge: “La Digital Tv che unisce. Ci piace diffondere Conoscenza ed Esperienza in maniera semplice e smart”.

Flow di Andrea Dal Corso, l’ex corteggiatore in un nuovo progetto: “Sempre sognato da una vita”

Sul suo profilo Instagram, Andrea ha postato un video in cui parla di Flow, spiegando in un momento successivo che ci sarà “un vero e proprio palinsesto digitale”. E non ha nascosto la felicità: “Dopo diversi mesi di lavoro sono davvero felice e fiero di potervi portare con me in un viaggio pazzesco, un viaggio che ho sempre sognato da una vita”. Ha poi ringraziato le persone che lo hanno aiutato in questo progetto. “È fantastico esser riusciti a lavorare sinergicamente nel mezzo di una Pandemia, ognuno dalle proprie case. È proprio vero che quando si aprono i cuori delle persone, nascono cose incredibili”, ha scritto infine. E subito è arrivato il commento di Teresa Langella: “Sei pazzesco! Orgogliosa di te”.

UeD, Teresa Langella emozionata per il progetto di Andrea: “Aiuterà tante persone”

Ma Teresa ha anche dedicato altre belle parole al fidanzato Andrea: “Ho saltato pranzi e cene insieme a e, mi svegliavo la notte e ti vedevo registrare con l’adrenalina e la magia che solo i grandi hanno. Io non so dove ti porterà tutto questo ma di una cosa sono certa, con il tuo progetto renderai fieri e orgogliosi di te moltissime persone, compresa me. In bocca al lupo con tutto il mio cuore. Davvero un grande progetto che aiuterà tantissime persone”. I follower si stanno mostrando già molto interessati al nuovo progetto di Andrea, tra i commenti infatti si leggono parole entusiaste e tanti complimenti.