Giulia De Lellis, problemi seri alla pelle: “Inizierò una cura, ho fatto delle analisi”

News Giulia De Lellis, l’influencer confessa seri problemi alla pelle

Il successo di Giulia De Lellis è ormai indiscutibile, ed è per questo che qualsiasi problema che l’influencer condivide con i suoi fan diventa immediatamente d’interesse pubblico – diciamo così – e rimbalza da una parte all’altra del Web. Oggi Giulia ha pubblicato proprio delle storie in cui parla dello stress che sta subendo la sua pelle in questo periodo così movimentato, e avrà fatto senz’altro preoccupare tutti non solo perché è stata lei stessa a sottolineare che si tratta di una cosa “seria” ma anche perché non è voluta entrare nel dettaglio e ha rimandato a data da destinarsi tutti i chiarimenti del caso.

Giulia De Lellis: “Pelle ha toccato fondo, ho fatto delle analisi”

“Volevo dirvi – così ha esordito Giulia –… ma poi ve ne parlerò con calma… che in questi periodi la mia pelle ha toccato veramente il fondo: non è mai stata così provata, così brutta, così impura, imperfetta da… mostruosa, veramente mostruosa, e quindi inizierò una cura… Una cura che ovviamente mi ha dato il medico… ho fatto delle analisi… poi ve la racconterò, ve ne parlerò”. Un esordio di questo tipo può chiaramente far spaventare chi segue da sempre l’ex di Andrea Damante ora felicemente fidanzata con Andrea Iannone, ma la situazione sembra essere meno grave di ciò che si può immaginare, anche per via dei toni usati dalla De Lellis.

La cura di Giulia De Lellis: “Una cosa seria, non prendete esempio”

“Ovviamente – ha così proseguito infatti Giulia – è una cosa seria, un farmaco, quindi non prendete esempio da questa mia situazione perché poi ogni situazione è a sé. Però voglio raccontarvela perché così la condividiamo e magari voi potrete parlarne con i vostri medici, con il dermatologo… Insomma – ha continuato la De Lellis – condividerò anche questa come tutte le altre cose, quando la inizierò però. Per il momento mi limito a dire che ho una pelle di m…a e con questo viaggio la farò respirare molto”. Non ci interessa sapere quali siano i problemi di Giulia ma siamo contenti se anzitutto li risolverà e soprattutto che li condividerà con adolescenti e adulti che magari li stanno vivendo con maggiore frustrazione.