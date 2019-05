Giulia De Lellis posticipa l’uscita del suo libro: c’entra Damante

Giulia De Lellis scrive un libro in cui racconta la sua storia

Dopo il grande successo ottenuto in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice scelta di Andrea Damante, Giulia De Lellis continua a raggiungere traguardi lavorativi importanti. Ultimo, ma non per importanza, riguarda proprio l’uscita del suo libro. Secondo quanto riportato da Spy, la De Lellis avrebbe scritto una biografia in cui ha deciso di raccontarsi e di mettere nero su bianco tutto ciò che le è capitato in questi anni in cui è diventata una web influencer di successo. Solo qualche giorno fa infatti, su Instagram, aveva promesso ai suoi quattro milioni di followers che presto gli avrebbe raccontato una storia:”Ho una storia da raccontarvi, ma lo farò quando me la sentirò“, stava forse parlando proprio dell’uscita del suo libro? Al momento però Giulia sembra aver avuto qualche problema con la data di uscita.

Ecco perchè Giulia De Lellis ha rimandato l’uscita del suo libro

Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, Giulia De Lellis avrebbe dovuto lanciare il suo libro in questi giorni, ma ha scelto di posticiparne l’uscita. La web influencer ha deciso di rimandare il lancio del suo libro a causa di alcune modifiche che deve apportare al testo. “Sarebbe da rivedere il capitolo legato ad Andrea Damante. I rumors raccontano infatti di un riavvicinamento al cantante Irama..“, ha scritto la rivista. Inoltre a conferma di un ipotetico riavvicinamento al cantante della scuola di Amici, ci sarebbe anche la segnalazione di un lettore il quale avrebbe affermato: “Un mio amico sabato ha assistito alla finale di Amici e mi ha raccontato che Giulia ha accompagnato Irama quella sera, cantava la sua canzone a squarciagola e lo guardava con gli occhi a cuoricino“.

Giulia De Lellis sorprende i fan: l’ultimo gesto per Irama

Mentre di Giulia De Lellis giornali e siti di gossip continuano a parlarne soprattutto per via del suo riavvicinamento ad Andrea Damante, le sue ultime mosse sui social hanno oggi spostato l’attenzione su un altro ragazzo, il suo ex, ovvero Irama. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, qualche giorno fa, ha pubblicato su Instagram stories un video dove, nello specifico, ha condiviso l’ultimo singolo di Irama. Giulia ha anche taggato l’ex allievo di Amici, facendo in questo modo ascoltare a tutti i suoi follower il nuovo brano. Un gesto quello della De Lellis che non è passato inosservato e che, di fatto, ha colpito molto i suoi fan, anche quelli che sperano di vederla tornare insieme ad Andrea Damante.