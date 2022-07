Giulia De Lellis, perché tutti credono che sia incinta: la sua reazione

Giulia De Lellis è incinta? Molti dei suoi follower in questi giorni si sono posti questa domanda. In realtà, capita spesso che si facciano supposizioni su presunte gravidanze di personaggi noti. E l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non manca all’appello. Questa volta a chiarire ogni dubbio ci pensa la stessa influencer, che su Instagram conta ormai più di 5 milioni di seguaci. Attraverso le Stories, GDL condivide lo screenshot di un direct ricevuto nelle ultime ore da parte di una sua fan, che le palesa appunto questa ipotesi.

In particolare, le viene fatto notare che nei suoi occhi c’è una luce diversa: “Ma non è che sei incinta?”. Facendo intendere di aver ricevuto in questi giorni molti messaggi riguardanti una sua presunta gravidanza, la De Lellis risponde così: “Perché mi scrivete tutti questa cosa? Comunque ero solo senza mascara”. Il tutto accompagnato da una faccina sorridente. Ecco svelato il mistero, Giulia non è incinta. Semplicemente, si è mostrata sui social con un filo di trucco e non con il solito make-up.

Questo il motivo per cui i fan hanno notato una luce diversa nei suoi occhi. Intanto, la ormai celebre influencer si gode la serenità ritrovata con il suo fidanzato Carlo Beretta. Dopo la storia naufragata con Andrea Damante (insieme hanno appassionato il pubblico di UeD), la De Lellis ha avuto modo di avviare altre relazioni amorose, giunte al termine in poco tempo.

Lei stessa ha poi deciso di rendere ufficiale la sua love story con Beretta, condividendo foto e video che li ritraggono insieme sui social. In realtà, capita spesso che escano fuori indiscrezioni su eventuali crisi o rotture. Quando una coppia per qualche periodo si mostra meno sui social è ormai inevitabile al giorno d’oggi che ci siano dei dubbi del genere.

Ma Giulia De Lellis e Carlo hanno solo bisogno di tenere distante la loro storia d’amore dalle luci dei riflettori. La coppia avrebbe deciso di evitare la sovraesposizione mediatica, mostrandosi il meno possibile. Nonostante ciò, Giulia cerca comunque di mostrare ai suoi fan alcuni dei momenti condivisi con il fidanzato. E ora c’è chi aspetta il matrimonio.

La stessa GDL ha confessato di recente ai suoi seguaci che Carlo sarebbe già pronto a compiere questo grande passo. Dopo aver partecipato a un matrimonio, Beretta si sarebbe emozionato, tanto che le avrebbe iniziato a fare “discorsi strani”. In questa occasione, Giulia ha però ammesso di essere quella meno propensa nella coppia a salire sull’altare, in questo momento. “Dobbiamo prima sistemare le cose dalla casa”, ha spiegato.