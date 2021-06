Giulia De Lellis: “Perché sto con Carlo e cos’ha di diverso dai miei ex”

Giulia De Lellis, intervistata da Novella 2000, ha fatto il punto sulla sua prima esperienza da conduttrice in solitaria (al momento sta conducendo Love Island, reality dei sentimenti in onda su Discovery+) e ha rivelato dei dettagli inediti sulla love story che sta vivendo con il rampollo di casa Beretta, Carlo Gussalli, già noto alle cronache rosa per una passata relazione con la modella brasiliana Dayane Mello.

Con il magazine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è partita affrontando il capitolo sentimentale. Proprio l’impegno con Love Island l’ha portata per la prima volta lontana dalla sua dolce metà. Carlo è rimasto in Italia, mentre lei è volata a Gran Canaria, dove si svolge il reality. “Spero che possa raggiungermi”, ha spiegato la De Lellis, premettendo che l’augurio che nutre deve naturalmente rispettare le restrizioni Covid.

In molti credevano che l’amore per Andrea Damante, soprattutto dopo il perdono dei tradimenti, sarebbe proseguito a vele spiegate. E invece l’estate scorsa, dopo il lockdown, la doccia fredda. Un addio che l’ha portata però tra le braccia di Beretta. Del giovane è rimasta stregata fin da subito e i milioni di seguaci che la seguono si sono chiesti a più riprese che cosa abbia di così speciale il giovanotto. Insomma, cosa ci è voluto per far capitolare così ‘profondamente’ l’influencer dei record?

“Lui è un ragazzo che non ha età”, spiega Giulia che aggiunge che mai le era capitato di frequentare una persona come lui, “molto profonda, interessante e sensibile”. “Quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. Ed è più unico che raro”, chiosa.

A Damante probabilmente fischieranno le orecchie. Opportuno rimarcare che la De Lellis, nonostante abbia chiuso la relazione con il deejay veronese e nonostante sia stata tradita da lui, ha sempre riservato parole di stima per l’ex. Evidentemente però non aveva quella ‘profondità’ e ‘sensibilità’ che ha trovato nel “ragazzo di una volta”.

A Love Island si cerca l’amore in tv. E chi meglio della De Lellis potrebbe ‘fungere’ da biglietto da visita per un simile show? “Ci sono persone che dubitano di poter trovare l’amore in tv. Io sono la prova esistente che si può. In realtà ci si può innamorare ovunque secondo me, ovviamente se si è propensi”.

Ora Giulietta ha il cuore occupato, ma se così non fosse assicura che Love Island avrebbe fatto al caso suo. Dall’altra parte rimarca che si tratta di un format molto diverso da Uomini e Donne. “Noi – spiega – diamo la possibilità a questi ragazzi di vivere insieme 24 ore su 24 e le loro interazioni catturano la curiosità di chi segue”.