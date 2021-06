Giulia De Lellis Love Island fa flop: futuro da conduttrice a rischio, il gossip

Love Island con Giulia De Lellis? Un sonoro flop. Nonostante la pubblicità martellante e un nome forte sui social network come quello dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il format americano non ha richiamato il grande pubblico davanti al piccolo schermo. Il programma non è andato oltre l’1% di share. Una vera e propria bocciatura per la De Lellis, che ha creduto fin da subito in questo inedito progetto. L’ex fidanzata di Andrea Damante e Andrea Iannone non ha mai nascosto il suo sogno di affermarsi come conduttrice televisiva e questa è stata la sua prima vera esperienza in questo ruolo.

Giulia De Lellis ha condotto Love Island con scioltezza, spontaneità e naturalezza ma tutto questo non è bastato. Così come non sono bastati i consigli di Maria De Filippi, alla quale Giulia ha chiesto un aiuto speciale. Gli ascolti tv sono stati poco eclatanti. Come fa sapere Dagospia i dati avrebbero parecchio deluso il gruppo di lavoro e i dirigenti (anche per i costi non così contenuti). Non è escluso, dunque, che la trasmissione non venga riconfermata con una seconda edizione. Si potrebbe inoltre valutare un’altra presentatrice, magari più navigata, per le nuove puntate.

Al momento tutto tace: nessun commento da parte di Giulia De Lellis e alcuna parola neppure dal gruppo Discovery. Il flop di Love Island porterà Giulietta a dire addio al mondo della conduzione? Diversa la situazione su altri fronti: la 25enne sta avendo molto successo con la sua linea di costumi da bagno per Tezenis e resta una delle influencer più seguite e amate con ben cinque milioni di follower.

Giulia De Lellis può sorridere anche in amore: da quasi un anno è legata a Carlo Beretta, tra i ragazzi più ricchi d’Italia. Dopo la delusione con Andrea Damante la giovane conduttrice ha finalmente trovato la serenità che cercava. In futuro non sono da escludere matrimonio e figli. Giulia non vuole diventare mamma troppo tardi, come ribadito più volte nelle interviste televisive e alla stampa.