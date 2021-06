Giulia De Lellis promossa come conduttrice: piovono complimenti

Giulia De Lellis? Una sorpresa continua! In barba alle critiche e malelingue che da sempre accompagnano la sua carriera, l’ex fidanzata di Andrea Damante sa sempre come lasciare il segno. In questi giorni la 25enne di Pomezia ha debuttato come conduttrice alla guida della versione italiana del format Love Island, in onda su Discovery e Real Time.

Il programma segue la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiornano in una villa da sogno a Gran Canaria con due obiettivi: trovare l’anima gemella e vincere un premio in gettoni d’oro. Fin dalla prima scena Giulia De Lellis è apparsa sicura di se e padrona della scena. Per nulla intimorita dalle telecamere, complice anche l’esperienza quotidiana come influencer.

Alla guida di Love Island Giulia De Lellis si è mostra spigliata e sciolta ma non ha nascosto alcuni lati che da sempre la contraddistinguono. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è una ragazza semplice e alla mano, la classifica ragazza della porta accanto e lo ha ampiamente dimostrato pure in questa nuova avventura.

Dopo la prima puntata di Love Island – in onda su Real Time lunedì 7 giugno – i complimenti nei confronti di Giulia De Lellis si sono sprecati sui social network. “Grazie Giulia, sei stata incredibile. Bella, fresca, preparata, brava”, ha scritto qualcuno su Twitter.

Qualcun altro ha invece commentato: “Giulia è bravissima e il ruolo di conduttrice le calza alla perfezione. Si vede che si è impegnata tanto”. E poi ancora: “Ma quanto è brava Giulia come conduttrice? Leggera, simpatica, all’altezza”; “Giulia incanta… non mi stanco mai di ascoltarla”.

“Ma a parte la bellezza di Giulia che buca lo schermo…ma quanto è spigliata e disinvolta?”, ha fatto sapere un fan. C’è qualcuno che addirittura ha azzardato: “Dopo Love Island direi Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip ma come conduttrice”.

Prima di iniziare le registrazioni di Love Island Giulia De Lellis ha chiesto consiglio a Maria De Filippi, con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto dopo l’esperienza a Uomini e Donne nel 2016. La conduttrice Mediaset ha consigliato alla sua pupilla di non snaturarsi ed essere sempre se stessa.