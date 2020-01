A Vieni da me Federico Fashion Style parla di Giulia De Lellis, Andrea Iannone e Andrea Damante

Quando è diventata di dominio pubblico la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone più di qualcuno ha storto il naso. Molti non trovavano affinità tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota di MotoGP. Non dopo due relazioni importanti che hanno lasciato il segno: lei con Andrea Damante, lui con Belen Rodriguez. A distanza di mesi la liaison tra Giulia e Iannone è diventata più forte che mai e c’è già una convivenza in corso. Ospite di Vieni da me Federico Fashion Style, il parrucchiere di fiducia della web influencer, ha chiarito il motivo per il quale lo sportivo è una fidanzato decisamente migliore dell’ex tronista veronese.

Le parole di Federico Fashion Style su Andrea Damante e Andrea Iannone

“Giulia De Lellis? La adoro tantissimo”, ha premesso Federico Fashion Style a Vieni da me, il programma pomeridiano di Caterina Balivo su Rai Uno. “Chi preferisco tra Andrea Damante e Andrea Iannone? Tutta la vita Iannone! Non perché ora sta insieme a lei… ma so che Andrea non l’ha fatta stare bene e Giulia merita di stare bene“, ha aggiunto il noto hair stylist. Del resto la vicenda è nota: Damante ha tradito la sua ex fidanzata e sull’argomento Giulia ha scritto un libro che è diventato in pochi giorni un best seller.

Giulia De Lellis oggi è felice accanto al fidanzato Andrea Iannone

“È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”, ha dichiarato di recente Giulia De Lellis a Verissimo.