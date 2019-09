Giulia De Lellis: notte agitata, poi le parole per Andrea Iannone

Giulia De Lellis date firmacopie e parole per Andrea Iannone

Periodo molto intenso per la nostra Giulia De Lellis che in questi giorni si è divisa tra la presentazione del suo libro, Le corna stanno bene su tutto (uscito il 17 Settembre) e la Milan Fashion Week che si sta tenendo proprio in questa settimana nella capitale della moda italiana. La famosa influencer quindi si sta muovendo in continuazione tra una sfilata e l’altra. Ma non è tutto. Da domani, infatti, Giulia si recherà in alcune librerie Mondadori sparse per l’Italia per incontrare i suoi fan e firmargli le copie del suo chiacchierato libro. Domani la De Lellis sarà a Milano, poi il 22 Settembre si sposterà a Torino, il 24 del c.m. volerà a Bari e sabato 28 approderà nella Capitale. Insomma per lei è pronto un bel tour che molto probabilmente diventerà più corposo, dato che si aggiungerà qualche data.

Giulia De Lellis notte insonne, poi la rivelazione: “Mi manca Andrea”

La notte appena passata, però, per Giulia De Lellis non è stata molto semplice. Come lei stessa ha rivelato su Instagram non riusciva a prender sonno. Inizialmente la modella ci ha scherzato un po’ su poi, però, ha rivelato il vero motivo di quel piccolo disagio che si è protratto fino alle prime ore del mattino. Giulia, infatti, ha confessato che le mancava tanto il suo fidanzato: Andrea Iannone. La ragazza ha postato una foto che la ritrae a letto con il suo amato pilota ed ha scritto: “Mi manchi. Mi manca questo e per colpa sua non riesco più a dormire bene da sola. Love you Andrea”. Poi, la ventitreenne ha postato un dolce video dove la si vede, sempre a letto, stretta al suo Maniac. I suoi gesti vanno così a distruggere tutte le chiacchiere/malelingue che parlavano di uno strano riavvicinamento con Andrea Damante, con il quale è stata vista qualche giorno fa. Qualcuno, intorno a quel semplice incontro, ci ha costruito storielle ad hoc facendo intendere che Giulia sarebbe presto tornata tra le braccia del suo ex. Cosa assolutamente non vera.

Giulia De Lellis, Andrea Iannone ha letto il suo libro? La sua risposta

In tanti continuano a domandarsi se Andrea Iannone abbia letto il libro Le corna stanno bene su tutto. Su questo argomento Giulia De Lellis ci è tornata proprio ieri che durante l’intervista per Velvet Mag ha spiegato: “Il mio fidanzato conosce perfettamente la storia. Il libro sta là, su uno dei nostri mobili in casa. Ogni tanto Andrea lo vede e sa che, qualora vorrà, potrà leggerlo in qualsiasi momento. Lui sa tutto, appena ci siamo fidanzati gli ho raccontato nel dettaglio di questo progetto, ma non ha bisogno di leggerlo, conosce tutto il contenuto”.