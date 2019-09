Andrea Damante e Giulia De Lellis beccati insieme all’evento: fan scatenati

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme a un evento: fan scatenati chiamano in causa Iannone

Pizzicati insieme, proprio loro due, proprio Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ex, ultra chiacchierati in questi giorni per l’uscita del libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ (l’influencer ha svelato i tradimenti subiti da lui), sono stati beccati vicini ieri sera, durante l’evento TokyoGlam (in collaborazione con BVLGARI), tenutosi presso il Bulgari Hotel, omaggio al 20esimo anniversario di Vogue Japan, l’edizione nipponica della rivista di moda femminile più influente al mondo. Sia chiaro, nessun atteggiamento intimo, nessun presunto gesto che faccia sperare in un ritorno di fiamma. Certo è che vederli assieme in questo particolare momento ha fatto scatenare i fan, che su Instagram hanno fatto piovere di tutto dopo aver visto la paparazzata.

Giulia e Andrea si incrociano al Vogue Japan

A divulgare lo scatto che vede Giulia e Andrea vicini, è stato il profilo GossipeTvofficial. Damante è ben riconoscibile, invece la De Lellis non la si vede in viso. Tuttavia l’abito con le stelline indossato dall’influencer, che poco prima aveva realizzato delle Stories proprio mettendolo in bella mostra, lascia zero dubbi sul fatto che si tratti di lei. I fan, appena vista l’istantanea, hanno fatto cascare una marea di commenti. C’è chi ha chiamato in causa Iannone ironizzando sulle ‘corna’ e chi ha parlato di business. La realtà è, però, ben altra. Nonostante l’uscita del libro che ha spifferato ai quattro venti i tradimenti subiti, Giulia ha sempre detto che con l’ex non ha del tutto tagliato i ponti, tanto che ha dichiarato di recente che prima di scrivere il libro lo ha messo al corrente di tutto. Insomma, i due si sono incrociati a un evento a cui hanno entrambi partecipato. Certo vederli assieme dopo il can can mediatico ha provocato un po’ di straniamento.

Damante e Belen: duetto musicale

Il deejay durante l’evento ha dato vita anche a un insolito duetto musicale con Belen Rodriguez, cantando con lei al karaoke. Un momento di svago e leggerezza, nulla più. Stefano De Martino può dormire sonni tranquilli.