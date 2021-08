Giulia De Lellis, Oppini e quel bacio romantico: ecco la verità

Qui pro quo sui social per l’influencer e l’ex gieffino: naturalmente non tutto è come sembra

Cosa ci fanno Giulia De Lellis e Francesco Oppini spiaggiati in barca a baciarsi come due piccioncini innamorati? La domanda è circolata tra alcuni fan. A onor del vero più di ‘alcuni’, visto che è finita in tendenza in rete. Ebbene, nulla di clamoroso, nessuna love story sbocciata all’improvviso tra il figlio di Alba Parietti e l’influencer dei record: semplicemente si è trattato di un qui pro quo ‘ottico’.

Nelle scorse ore l’ex di Damante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di istantanee mozzafiato con protagonista il suo attuale compagno Carlo Gussali Beretta, con il quale ha trascorso dei dolci giorni in Sardegna. E proprio uno degli scatti è parso essere invece stato realizzato con Oppini. Ma la realtà è ben diversa: vale a dire che, di profilo, Beretta assomiglia tantissimo all’ex gieffino. Due gocce d’acqua. Ecco quindi risolto l’arcano mistero: con la De Lellis, come è normale che sia, c’era il suo fidanzato e non Francesco, pure lui felicemente ‘occupato’ sentimentalmente. Al suo fianco, da anni, c’è Cristina Tomasini, ragazza allergica ai riflettori dello spettacolo e della cronaca rosa.

Giulia e Francesco sono entrambi personaggi sulla cresta dell’onda. La De Lellis è ormai esplosa da anni come fenomeno social e non solo (ha condotto programmi tv, scritto un libro e partecipato come testimonial a svariate campagne pubblicitarie di brand famosissimi). Oppini ha acquisito parecchia popolarità negli ultimi mesi, avendo fatto parte del cast del Grande Fratello Vip 5.

Nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto Tommaso Zorzi con il quale ha intrecciato quella che sembrava una profonda e solida amicizia (Zorzi ha persino detto di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Oggi è felice accanto a Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi). Sembrava appunto, in quanto il legame si è andato a sfilacciare di recente, con tanto di mugugni e polemiche poi trapelate sui social. Non del tutto chiare le cause che hanno portato il telecronista e l’influencer a porre fine ai loro rapporti.