Giulia De Lellis nuovo tatuaggio, ma la madre non reagisce bene: “Inca..ta”

Giulia De Lellis oggi ha fatto dei piccoli tatuaggi sulle dita di entrambe le mani. Lei stessa condivide su Instagram un post e alcune Stories per mostrare ai suoi followers la novità. L’influencer ha sempre dimostrato di avere un debole per i tattoo. Infatti, questi si uniscono a tanti altri che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha. In queste ultime ore chiede, dunque, ai fan di dire la loro sugli ultimi arrivati. E mentre è in attesa di scoprire cosa ne pensano i suoi follower, fa sapere che sua mamma non ha apprezzato affatto. Giulia confessa che sua madre si è arrabbiata di fronte a questa novità. Le mani sono una zona del corpo abbastanza evidente e avere dei tatuaggi su tutte le dita non è di certo un fattore che passa inosservato. D’altronde capita spesso che i genitori non siano d’accordo con certe scelte dei figli.

L’influencer racconta che sua zia ha pensato che fosse semplicemente henné e che, dunque, i disegni sarebbero andati via con il tempo. Invece, la sorella e il fratello hanno approvato. Per quanto riguarda il padre scrive: “3, 2, 1 e chiama mio papà”, accompagnato da una emoticon che esprime disperazione. Intanto, sotto il post condiviso dalla De Lellis i follower stanno commentando dando la propria opinione. Tra i commenti positivi e ricchi di affetto per l’influencer, compaiono anche quelli negativi. Infatti, sono diverse le persone che sembrano non aver apprezzato i nuovi tatuaggi di Giulietta. C’è chi addirittura è convinto che la De Lellis si sia rovinata le mani.

Naturalmente sono moltissimi coloro che stanno appoggiando e approvando la novità. In questi ultimi giorni, è stata costretta a rispondere ad alcune polemiche, nate con il suo ritorno a casa da St. Moritz, dove ha trascorso le feste di Capodanno con il fidanzato Carlo Beretta. La scelta di trascorrere questo periodo sulla neve ha generato non pochi commenti negativi. Intanto, la sua storia d’amore con Carlo sembra procedere a gonfie vele. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, Giulia sarebbe pronta ad andare a convivere insieme a Beretta! Si tratterebbe della terza convivenza per la De Lellis, dopo quella vissuta con Damante e Iannone.