Giulia De Lellis: “Non rinnego gli ex” e lo strano cenno a Damante

Giulia De Lellis è tornata ufficialmente in televisione. Mercoledì 15 novembre, l’influencer ha debuttato con il suo nuovo programma “Amore alla prova” su Real Time, rete che l’ha accolta ormai da anni. Si tratta di uno show nel quale quattro coppie in crisi dovranno convivere con un’altra persona. Ma, non con una qualsiasi, bensì con qualcuno che abbia tutte le caratteristiche mancanti del compagno o compagna attuale. A tal proposito, l’ex corteggiatrice ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato della sua nuova avventura e delle sue esperienze personali in amore, dai suoi ex al suo attuale fidanzato, Carlo Beretta.

La nuova trasmissione condotta dalla De Lellis ha come protagoniste coppie arrivate alla cosiddetta ‘crisi del settimo anno‘. Quando le è stato chiesto se avesse vissuto la stessa situazione dei concorrenti, Giulia ha dato una risposta che ha sorpreso tutti. L’influencer ha prima confessato di non essere mai arrivata al settimo anno di relazione, per poi fare un’inattesa menzione alla storia con Andrea Damante. “Non ci sono mai arrivata. Se avessi portato avanti una relazione molto lunga e complicata avrei festeggiato i sette anni proprio adesso”, ha detto.

Chiaramente, il riferimento è alla relazione vissuta con Andrea Damante. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne nel 2016, dunque esattamente sette anni fa, e sono stati insieme per circa quattro anni tra svariati tira e molla. La risposta di Giulia ha lasciato molti basiti e ha fatto sognare i vecchi fan della coppia ‘Damellis‘. In effetti, sono passati circa tre anni dalla fine della storia con Andrea. Per questo, in tanti hanno trovato molto strano che, dopo tutto questo tempo, la giovane abbia fatto riferimento spontaneamente al suo ex e al presunto anniversario che avrebbero potuto festeggiare.

Ad ogni modo, oggi la De Lellis è felicemente fidanzata con Carlo Beretta. L’amore tra i due procede a gonfie vele e proprio recentemente sono andati a vivere insieme in una nuova casa a Milano. Ma, come affronta Carlo i costanti riferimenti alle passate relazioni di Giulia? A quanto pare, l’imprenditore è molto sicuro del loro rapporto e non avrebbe problemi a riguardo:

È un uomo intelligente e sa che, come avrò un futuro e un presente, ho avuto un passato così come lo ha avuto lui. Non rinnego i miei ex perché hanno sempre fatto parte della mia vita e, nel bene e nel male, mi hanno resa la persona che sono. Le persone di cui mi sono circondata erano sempre intelligenti, e non le rinnegherei mai.

Giulia De Lellis torna a parlare del GF Vip

Infine, l’influencer ha fatto anche una rara menzione della sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice ha preso parte al reality nel 2017 e ai tempi fece molto discutere una sua infelice frase sui gay. Proprio per questo, infatti, arrivò a discutere anche con l’ex opinionista e attuale conduttore del programma, Alfonso Signorini. A distanza di molti anni, Giulia è tornata a parlare dell’argomento, lanciando una velata frecciatina al giornalista: