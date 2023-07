Giulia De Lellis, guai in casa nuova: “Danni morali, mi sento morire”

Problemi nella nuova casa di Giulia De Lellis. La ormai celebre influencer si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram, parlando con i suoi fan. Ha preferito non mostrare il suo volto, optando per un filtro del social network. Così ha già fatto intendere di essere abbastanza provata per quanto accaduto. I lavori in casa nuova non procedono bene, anzi. Sembra proprio che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia riscontrato dei problemi abbastanza seri, che mai si sarebbe immaginata.

Questo perché pare si sia affidata a persone non poi così competenti, almeno secondo quanto è possibile capire dal suo sfogo. La costruzione della sua nuova casa, pertanto, subisce un ulteriore rallentamento. Un dettaglio che, ovviamente, lascia l’amaro in bocca a Giulia, soprattutto dopo i soldi che sono stati spesi e il tempo trascorso con i lavori.

De Lellis, che qualche giorno fa ha smentito gli ultimi gossip che la vedevano vicina ad Andrea Damante, ha subito raccontato al pubblico che la segue di essere arrivata sul cantiere della nuova casa. L’influencer ha ammesso che a quest’ora, da già ormai un anno e mezzo/due, questa sarebbe dovuta essere una casa già abitabile.

La situazione si è complicata ulteriormente oggi, quando Giulia ha visto i lavori appena fatti. L’ex corteggiatrice ha consigliato ai suoi fan di prestare attenzione a chi affidare questo genere di progetti. Purtroppo sembra proprio che l’influencer abbia commesso un errore al riguardo ed è stata lei stessa a farlo notare:

“Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto molto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti, soprattutto morali… Mi sento morire dopo i soldi spesi e il tempo perso… Poi, comunque, vi racconterò meglio”

Non si sa nel dettaglio cosa sia andato storto, ma Giulia ha assicurato che ne parlerà. Una vera e propria disavventura che ha lasciato l’amaro in bocca alla famosa e amatissima influencer. A strapparle un sorriso ci ha pensato il fidanzato Carlo Beretta. Quest’ultimo l’ha raggiunta e con i suoi modi di fare l’ha rasserenata: “Poi, arriva lui che con la sua gentilezza mi uccide”.

Giulia De Lellis: il nuovo programma su Real Time

Il lavoro per Giulia De Lellis sembra procedere a gonfie vele. Dopo il lancio del suo brand Audrer, ecco che si prepara a una nuova avventura al timone di un nuovo programma televisivo. Real Time ha scelto lei per guidare la nuova trasmissione legata ai sentimenti e alle crisi di coppia. Lo show sarà Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

Prenderanno parte al programma condotto da De Lellis quattro coppie. I partecipanti cambieranno partner per 14 giorni e alla fine avranno modo di decidere se restare insieme oppure dividersi per sempre.