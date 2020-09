Giulia De Lellis news: a cena con Carlo Beretta, la frequentazione continua

Addio Andrea Damante, Giulia De Lellis ha già voltato pagina. Continuano a susseguirsi i gossip sulla nuova frequentazione della web influencer lanciata da Uomini e Donne. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 16 settembre, la 24enne di Pomezia ha cenato di recente con Carlo Beretta. Una cena tete-a-tete che la De Lellis non ha però documentato su Instagram come è solita fare. Stando a quello che spifferano gli amici più stretti di Giulietta la frequentazione col rampollo prosegue a ritmo spedito anche se per il momento i diretti interessati preferiscono non uscire allo scoperto. Molto probabilmente vogliono prima capire cosa può nascere davvero tra di loro, senza lasciarsi andare a dichiarazioni importanti e prematuri. Beretta, 22enne rampollo dell’omonima famiglia di industriali bresciani, non è nuovo al mondo della cronaca rosa. In passato ha frequentato per otto mesi la modella brasiliana Dayane Mello, oggi reclusa al Grande Fratello Vip, e Sara Soldati, ex gieffina del programma guidato da Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno insieme? Lei ha lasciato Andrea Damante

In attesa di capire come evolverà la frequentazione con Carlo Beretta, Giulia De Lellis ha pubblicamente detto addio ad Andrea Damante. L’esperta di tendenze e il deejay di Verona erano tornati insieme durante la quarantena. Finito il lockdown hanno cominciato a convivere a Milano, nell’appartamento dell’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo poche settimane l’idillio si è rotto e Giulia e Andrea hanno trascorso l’estate da separati. Recentemente, tramite un ask su Instagram, la De Lellis ha messo le cose in chiaro: vorrà sempre bene al Dama ma il loro ritorno di fiamma non ha funzionato. Oggi i due hanno preso strade differenti e sono più che mai concentrati sulla carriera. Carriera che diventa sempre più importante soprattutto per Giulietta, che più di qualcuno ha già definito l’erede di Chiara Ferragni.

Giulia De Lellis oggi vive a Milano ed è una delle influencer più importanti

Dopo aver abbandonato l’appartamento di Andrea Damante Giulia De Lellis ha preso una casa in affitto. Il suo intento è però quello di restare a vivere a Milano e acquistare uno spazio tutto per sé.