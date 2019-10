Giulia De Lellis: momento più esilerante sul set, il futuro con Iannone

Giulia De Lellis ha realizzato un grande sogno diventando attrice per Una vita in bianco

Giulia De Lellis, tra nuove conquiste nel lavoro e la storia d’amore con Andrea Iannone, può ritenersi davvero soddisfatta. Da poco ha realizzato un grande sogno, ovvero quello di diventare un’attrice. Proprio qualche giorno fa Witty ha pubblicato il primo episodio della web serie Una vita in bianco, che la vede protagonista insieme a Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. Nei panni di Claudia, la De Lellis ha affrontato questa nuova e importante esperienza. Ora in un’intervista su Uomini e Donne Magazine ammette di aver realizzato un grande sogno. Quando aveva tredici/quattordici anni ha frequentato dei corsi di recitazioni e proprio in quel periodo sognava un giorno di poter essere un’attrice. La sua vita poi ha preso un’altra direzione e così l’opportunità che le ha dato Witty, di cimentarsi in questo ruolo, è stata per lei una vera e propria sorpresa. Non le dispiacerebbe assolutamente replicare un’esperienza del genere e racconta anche qual è stato il momento più divertente vissuto sul set.

Giulia De Lellis, il momento più esilerante sul set di Una vita in bianco

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ricorda molto bene, per quanto riguarda Una vita in bianco, le prime scene che girato. “In particolare ricordo una scena in cui erano richiesti mille cambi d’abito: le costumiste mi vestivano e spogliavano in modo frenetico e quel momento é stato davvero esilarante”, rivela Giulia. La De Lellis ammette che, comunque, tutta questa esperienza è stata davvero divertente. Per lei è la prima volta che recita e, dunque, non se la sente di valutare se sia all’altezza di girare un film o una fiction televisiva. Sicuramente se qualcuno dovesse proporle un ruolo interessante, si mostrerebbe interessata. Tra i suoi sogni c’è quello di rivedere insieme Angelina Jolie e Brad Pitt! Lei stessa fa notare che non si tratta di un desiderio semplice da avverare. Nel corso dell’intervista le viene anche chiesto se girerebbe un documentario sulla sua vita: “Chiederei di passare tra qualche anno”, risponde la De Lellis.

Giulia De Lellis e il futuro con Andrea Iannone: pronta per il grande passo?

A oggi tra i suoi sogni, ancora nel cassetto, c’è quello di realizzare un progetto “legato al mondo del beauty”. Ed ecco che arriva la domanda su Andrea Iannone. Scendendo nel dettaglio, le viene chiesto se dopo la convivenza stia sognando di fare un passo in più con il motociclista. “Non nego di fantasticare ogni tanto sul nostro futuro e sulla possibilità di avere una famiglia con Andrea, ma ci sarà tempo per pensare a questo e oggi cerco più che altro di godermi a pieno il presente”, confessa Giulia. E mentre la vita sentimentale della De Lellis sembra procedere a gonfie vele, anche il lavoro non è da meno. Il suo libro Le corna stanno bene su tutto sta registrando un importante successo!