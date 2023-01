Milly Carlucci ha detto “no” a Giulia De Lellis? Pare sia andata così: a lei ha preferito un altro volto. Nell’ambiente televisivo si torna a parlare della presenza di Giulia. Per esempio nei giorni scorsi è saltata fuori la notizia secondo la quale ben presto il pubblico rivedrà la De Lellis sul piccolo schermo. Che sia un rumor legato al rumor di oggi? Il settimanale Oggi infatti ha parlato di una proposta da parte di Giulia per uno dei programmi di Milly Carlucci, una proposta che però non sarebbe stata accolta.

Stando a quanto scritto dal settimanale, Giulia vorrebbe fare il salto in più e diventare un volto popolare della tv generalista. In base a questo desiderio avrebbe “lottato strenuamente”, così ha scritto Oggi, per diventare un nuovo giurato de Il Cantante Mascherato. Milly era effettivamente a caccia di nuovi volti dopo aver confermato solo Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. La sua scelta però è ricaduta prima su Iva Zanicchi e poi su Christian De Sica.

La presenza di Giulia De Lellis al Cantante Mascherato non era da dare per spacciata sin dall’inizio. A garantire per lei infatti c’era Francesco Facchinetti, suo agente nonché già giurato fisso del Cantante Mascherato. Pare che le pressioni e le garanzie di Facchinetti però non siano servite a far sì che la scelta ricadesse sull’influencer. “La Carlucci ha preferito Christian De Sica”, ha scritto ancora il settimanale.

Dunque non una bocciatura a priori, ma il “no” a Giulia De Lellis al Cantante Mascherato sarebbe arrivato perché era in corsa con De Sica. L’attore è di certo un volto più sicuro e famigliare per il pubblico Rai, ha anche già lavorato in passato come giurato a Tale e Quale Show per esempio. Giulia De Lellis è un volto più fresco, più giovane e avrebbe però potuto attirare un pubblico diverso. Con lei in giuria magari Il Cantante Mascherato avrebbe attirato pubblico di tutte le età, mettendo in giuria persone da Iva Zanicchi alla stessa Giulia. Evidentemente De Sica ha convinto di più la padrona di casa, che pare abbia corteggiato l’attore per averlo in giuria.