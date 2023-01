La padrona di casa ha puntato proprio lui, l’attore che sta corteggiando per averlo in giuria nella nuova edizione

Chi saranno i giudici de Il Cantante Mascherato 2023? Terminata la tumultuosa avventura a Ballando con le Stelle, dove quest’anno ne sono successe ancor di più che nelle passate edizioni, adesso Milly Carlucci può concentrarsi sull’altra sua trasmissione. Quest’anno inoltre Il Cantante Mascherato ha ricevuto la promozione da mamma Rai: il passaggio dal venerdì al sabato sera. Anche con questo show dunque la Carlucci si scontrerà con Maria De Filippi nella solita e classica sfida del sabato sera.

Il Cantante Mascherato dovrebbe cominciare sabato 18 marzo 2023, quando dovrebbe cominciare, o essere già cominciato, anche il Serale di Amici 22. Come previsto dal gioco, non è possibile conoscere in anteprima i protagonisti della nuova edizione per quanto riguarda i concorrenti. Saranno tutti nascosti sotto le maschere disegnate e cucite appositamente per loro e che Milly provvederà a svelare nelle prossime settimane. Il pubblico così come i giudici sono chiamati a indovinare in base alla voce e a una serie di indizi chi si nasconde sotto le maschere.

Proprio i giudici sono al centro di tutte le anticipazioni sul Cantante Mascherato 2023, sia perché ci saranno cambiamenti sia perché non è possibile concentrarsi sui concorrenti. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi su colui che vorrebbe come quarto giudice. Si tratta di un uomo ed è Christian De Sica. La conduttrice lo starebbe corteggiando per portarlo in giuria, ma al momento non si sa a che punto sia questo corteggiamento.

Christian De Sica al Cantante Mascherato 2023 andrebbe a completare la giuria formata da Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, che sono stati confermati. La novità già trapelata è Iva Zanicchi, che è reduce dall’esperienza in pista a Ballando con le Stelle e continuerà a lavorare con la Carlucci. Proprio la Zanicchi potrebbe essere la quota in grado di accendere dibattiti anche sui social, sperando che non insulti nessuno e si limiti alle barzellette stavolta. Milly riuscirà a convincere De Sica oppure nelle prossime settimane spunteranno altri nomi? Per scoprirlo bisognerà attendere conferme o annunci ufficiali…