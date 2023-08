Giulia De Lellis, lo sfogo: “La verità sulla morte del mio cagnolino”

Pochi giorni fa è venuto a mancare il cagnolino di Giulia De Lellis, Tommaso, uno spitz di pomerania di soli tre anni. La notizia della morte è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, mentre l’influencer e il fidanzato, Carlo Beretta, stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza ad Ibiza. Dopo aver annunciato la scomparsa in una storia Instagram, l’ex corteggiatrice è stata fortemente criticata dal mondo del web, che l’ha accusata di aver lasciato il cagnolino solo in una clinica mentre si trovava in gravi condizioni di salute. L’influencer per diversi giorni ha deciso di rimanere in silenzio, affrontando il lutto lontano dai social. Tuttavia, oggi, 25 agosto, Giulia è riapparsa sul suo profilo Instagram per spiegare la situazione e difendersi dalle feroci critiche degli ultimi giorni.

L’influencer ha raccontato di aver vissuto giorni “tremendi” sia psicologicamente, per ovvi motivi, che fisicamente, a causa un impegnativo trasloco. Dopodiché, Giulia ha iniziato a spiegare quanto accaduto a Tommaso. A quanto pare, la morte del cagnolino è arrivata inaspettatamente, dato che ultimamente stava molto meglio ed era in ottima ripresa. Lo scorso luglio, infatti, la De Lellis aveva informato i suoi follower delle condizioni di salute del cane, spiegando come avesse un liquido che gli aveva sospirato il cervelletto. Proprio per questo, al momento della sua morte, si trovava in una clinica. Comunque, negli ultimi tempi il pomeriana sembrava essersi ripreso, tanto che i veterinari avevano comunicato a Giulia la data in cui sarebbe potuta andare a riprenderlo.

Poi, all’improvviso, il piccolo Tommaso è venuto a mancare, lasciando Giulia completamente in shock. Come se non bastasse, una volta tornata in Italia, l’ex corteggiatrice è dovuta scappare a casa sua dato che la nonna non si era sentita bene. Fortunatamente, però, nonostante gli acciacchi, la signora sembrerebbe stare già meglio. Ad ogni modo, dopo aver raccontato esattamente la verità su quanto accaduto al suo cagnolino, Giulia ha deciso di replicare ai giornalisti che avrebbero riportato le fake news riguardo la morte di Tommaso, dicendosi veramente dispiaciuta per l’intera situazione e per tutte le persone che hanno creduto a tali storie: