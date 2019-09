Giulia De Lellis, quel che il libro non dice: “Chat e foto compromettenti”

Giulia De Lellis, ospite a Verissimo, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul suo libro. Ecco che cosa ha svelato

Ospite a Verissimo, Giulia De Lellis ha fatto alcune rivelazioni sulla sua prima fatica letteraria ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’. Durante l’intervista, che andrà in onda nella puntata di sabato 14 Settembre, la bella influencer ha raccontato come ha fatto a scoprire i tradimenti di Andrea Damante. Con il suo ex fidanzato, la storia è finita proprio a causa di questo. Il sogno d’amore della De Lellis si è infranto nel peggiore dei modi. La ragazza infatti ha scoperto che l’uomo che amava in realtà le aveva fatto le corna con una e più amanti.

Giulia De Lellis e quelle ‘cose’ che ha preferito non raccontare

L’argomento centrale del suo libro sono i tradimenti del Dama. Grazie a BitchyF oggi possiamo scoprire che a Silvia Toffanin, Giulia ha svelato che ha scoperto i ‘segreti’ del suo ex spiando il suo computer nel quale ha trovato chat e fotografie compromettenti. La modella di Pomezia ha però dichiarato di non aver scritto questa parte nel suo libro proprio perché c’erano cose che ha preferito non raccontare. Di recente, però, la De Lellis durante un’intervista rilasciata per il magazine F ha affermato che si è resa conto di esser stata tradita grazie a dei sospetti che le hanno fatto da campanello d’allarme. “Come ho scoperto il tradimento? Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera”, ha rivelato.

Giulia De Lellis: con Irama è rimasta in buoni rapporti

Sempre grazie a BitchyF, veniamo a sapere che nel salotto di Silvia Toffanin, la famosa web star è tornata a parlare di un altro dei suoi ex: Irama. Con lui ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti e che nonostante sia il suo ex continua ad ascoltare le sue canzoni con molto piacere.