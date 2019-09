Giulia De Lellis: il botto a Milano, gli haters e le parole di Andrea Iannone

Giulia De Lellis, presentazione libro a Milano e frecciatina verso gli haters

Questo per Giulia De Lellis è senz’altro un periodo d’oro. Questa ragazza, che ha solo 23 anni, è diventata una vera e propria star italiana. Amatissima dai più giovani e non solo, la De Lellis, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, è riuscita a conquistare davvero tutti. Il suo punto di forza? Il carattere così schietto ed ironico che la fanno apparire vera e senza filtri. L’influencer di Pomezia è una delle più seguite, i numeri parlano e svelano la verità. Su Instagram è seguita da più di 4 milioni di followers, e il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ è in cima alle classifiche. Ieri, poi, a Milano c’è stato il primo firmacopie e Piazza Duomo era gremita di gente. Ragazzine, e non, che urlavano il nome della loro beniamina e che non vedevano l’ora di vederla, di incontrarla e, perché no, di scattare un selfie con lei.

Giulia De Lellis fa ironia e tira una frecciatina agli haters

Giulia De Lellis è famosissima ma a qualcuno, però, non sembra andar giù. Le critiche per lei sono sempre dietro l’angolo. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ è piaciuto tantissimo alle sue fan ma è stato molto criticato specialmente per il linguaggio utilizzato. Così ieri Giulietta si è presa una piccola rivincita ed ha punto i suoi haters con tanta ironia. Dopo aver mostrato al mondo la tantissima gente che era corsa a Milano per incontrarla, la De Lellis ha fatto delle stories in cui cantava insieme a delle sue amiche. “Ragazzi un’altra novità che dovevo darvi è che dopo il libro di GDL, ci sarà il disco così qualcun’altro si potrà divertire ed avrà un motivo valido per insultarmi”, ha annunciato ridendo. Dopo aver scherzato un po’ su con i suoi followers, Giulia si è buttata alle spalle le parole dei suoi haters ed ha condiviso la dolce dedica che Andrea Iannone le ha fatto ieri.

Giulia De Lellis condivide la dedica di Andrea Iannone, dopo l’intervista di Damante

Il pilota, infatti, ha postato una bellissima foto della sua fidanzata ed ha scritto due parole semplici ma con un forte significato: “Ti amo”. Intanto ieri, proprio il suo ex, Andrea Damante ha rilasciato un’intervista a Verissimo che ha fatto molto discutere. E sul web in tanti scommettono che magari, tra qualche anno (se le cose con Iannone non andranno come si spera), i due storici ex fidanzati ritorneranno insieme.