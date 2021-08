Giulia De Lellis, le nozze della sorella Veronica: foto, dettagli e abiti stellari

Emergono i primi dettagli del matrimonio da favola di Veronica Fiumicini, la sorella di Giulia De Lellis. L’influencer dei record sbocciata a Uomini e Donne è stata naturalmente una delle protagoniste dell’evento, oltreché una di quelle che hanno lavorato più alacremente nel dietro le quinte per confezionare il party da Le Mille e una Notte. Al suo fianco c’è stato Carlo Gussali Beretta, rampollo della famiglia bresciana omonima: i due sono inseparabili da mesi, tanto che si mormora di possibili nozze e di possibile dolce attesa a breve. Chissà…

Tornando al matrimonio di Veronica e del neo marito, Giulia è sbarcata alla festa con un sontuoso abito verde dal profondo spacco sulle gambe e una scollatura pazzesca a mettere in risalto il suo décolleté. Nel corso del party non sono mancati baci zuccherosi e abbracci affettuosi con Carlo Beretta. Dalle prime foto pubblicate dall’influencer, tutto è stato perfetto. L’evento è stato impreziosito da candele illuminate nella notte, fiori e ovviamente una serie infinita di cin cin. Presenti e ‘perfette’ anche le nipotine di Giulia, che si sono divertite a danzare, oltreché ad aver consegnato le fedi agli sposi.

Magnifica anche la sposa Veronica Fiumicini (Veronica e Giulia hanno cognomi differenti in quanto hanno la stessa mamma, ma papà diverso). Abito bianco, tanto sobrio quanto elegante per la 36enne che ha detto sì dopo dieci anni di relazione al compagno. Prima c’è stato il matrimonio formale in comune, celebrato il 23 agosto, poi, sabato 28 agosto, il grande party. Altra chicca, raccontata dalla stessa Fiumicini, è che il primo giorno da marito e moglie è cascato proprio nella data in cui una decade fa si mise ufficialmente assieme al compagno. Quando si dice il destino!

“Volevo godermi tutto. Non sono riuscita a fare niente dall’emozione – ha scritto in una Stories Instagram Giulia sui social dopo l’evento –. Ho fatto davvero pochissime foto e video! Tutto è stato tutto perfetto, grazie di cuore per l’amore che ci mandate”.

In un secondo momento ha postato delle fotografie suggestive e una dedica calorosa per tutti coloro che hanno lavorato per far sì che tutto funzionasse. Tra questi c’è stato anche l’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny. Il giovane videomaker è stato chiamato per catturare i momenti salienti delle nozze, immortalandoli in foto e video.