Giulia De Lellis, la frase di troppo: sul web è bufera

Nelle ultime ore l’influencer Giulia De Lellis si è ritrovata al centro delle polemiche. Una sua frase pronunciata appena uscita dall’ufficio ha difatti scatenato l’ira del web, procurandole diversi commenti negativi. Scopriamo che cosa ha detto che ha provocato tale reazione.

Giulia De Lellis si è abbandonata ad una frase di troppo. L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini E Donne, che sui social vanta circa cinque milioni di follower, ha difatti pronunciato alcune parole in merito al lavoro che hanno scatenato una vera e propria bufera sul web. Nello specifico De Lellis si è filmata mentre usciva dal suo ufficio di Milano, come sempre vestita e truccata in modo impeccabile, pubblicando il video nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale. Nel filmato la si sente pronunciare alcune frasi che ad alcuni utenti son risultate inopportune.

Nello specifico l’influencer ha sottolineato, con fare stanco e rammaricato, come sia assurdo entrare in ufficio con la luce del sole ed uscire quando ormai è già notte.

Di seguito le sue parole precise:

È veramente assurdo entrare in ufficio con la luce del sole e uscire che è notte. Mi sono appena resa conto di non essere uscita da tutto il giorno fuori. Neanche ho messo fuori la testa. Ho chiuso la porta che era giorno, la riapro ed è notte.

Il video è diventato immediatamente virale e la lamentela di De Lellis non è stata apprezzata dai suoi follower. In molti, difatti, hanno commentato negativamente le sue parole. In particolare su X (ex Twitter) gli utenti hanno evidenziato come la vita delle persone normali che lavorano sia esattamente come quella descritta dall’influencer e che c’è chi non riesce a ritagliarsi uno spazio per sé stesso quasi ogni giorno della settimana. Il suo sfogo, quindi, è stato considerato dai più fuori luogo.

C’è stato anche chi ha criticato l’abbigliamento con cui Giulia De Lellis si è recata al lavoro, sottolineando come portasse un abito da sera.

Giulia De Lellis: il presunto flirt con Tony Effe

Da tempo si vocifera un flirt tra Giulia De Lellis ed il cantante Tony Effe, reduce dal successo “Sesso e Samba” in featuring con Gaia Gozzi. Prima l’influencer ha avuto una breve frequentazione con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana Del Bufalo. Stando ad alcune dichiarazioni in un’intervista con Cosmopolitan, al momento anche al livello sentimentale De Lellis sarebbe più serena.