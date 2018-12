Giulia De Lellis apre il cuore a Irama: la dedica per il compleanno del cantante

Giulia De Lellis e Irama sempre più innamorati: attenzioni e parole d’amore per il compleanno del cantante

Giulia De Lellis e Irama appaiono oggi più innamorati che mai. Tra i due c’è così tanta sintonia che, anche se ufficialmente stanno insieme da poco, recentemente hanno addirittura deciso di andare a vivere insieme. Oggi, in occasione del compleanno del cantante, gli auguri di Giulia non potevano quindi mancare. Stanotte, proprio poco dopo la mezzanotte, la De Lellis ha condiviso sul suo profilo Instagram diverse foto di lei e Irama, riservando a quest’ultimo dolci parole e tante attenzioni. Tra le varie stories caricate dall’ex corteggiatrice, poi, una con una dedica speciale, che i fan della coppia hanno decisamente apprezzato.

Giulia De Lellis cotta di Irama: gli auguri di compleanno per Irama sono social

“Se tutti fossero come te sarebbe un mondo migliore” ha scritto Giulia De Lellis sul suo Instagram stories in occasione del compleanno di Irama. L’immagine condivisa dall’ex volto noto di Uomini e Donne per fare gli auguri al fidanzato, inoltre, è stata seguita da tante altre foto e dediche speciali per l’ex allievo di Amici. Tra queste, per esempio, una tra tutte ha conquistato i fan della De Lellis, ovvero il video della nipotina che, sotto richiesta della zia, saluta “Filippo” (nome di battesimo di Irama).

Giulia De Lellis felice con Irama: ma i fan di Uomini e Donne sperano ancora in un ritorno di fiamma con Andrea Damante

Tra i fan di Uomini e Donne, oggi, c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nonostante quest’ultima abbia ormai ampiamente dimostrato di aver voltato pagina, sui social c’è sempre qualcuno che (come accaduto recentemente sotto una foto di Andrea) che continua a fare il tifo per lei e Damante. Visto come stanno andando le cose con Irama, però, gli ultimi sognatori farebbero bene a riporre le loro speranze in un cassetto e a guardare avanti.