Giulia De Lellis, insulti per il look alla Fashion Week: saggia replica

Un hater si è scagliato contro Giulia De Lellis per la scelta del suo outfit: ecco come ha risposto l’influencer

È tempo di Fashion Week a Milano e le strade della città lombarda sono colme di influencer e personaggi dello spettacolo. Una delle protagoniste della settimana della moda milanese è stata sicuramente Giulia De Lellis, che in questi anni è riuscita ad acquisire grande credibilità nel mondo della moda. Tuttavia, come solitamente accade, la sua presenza ha suscitato varie polemiche. L’ex corteggiatrice, infatti, è solita condividere ogni anno i diversi look sfoggiati durante queste importanti giornate e anche quest’anno non poteva andare altrimenti. Un suo outfit in particolare, però, ha scatenato numerose critiche da parte degli utenti del web, a cui ha fatto subito seguito la risposta dell’influencer. Cosa è successo?

In occasione della sfilata di Alberta Ferretti, la 27enne romana si è presentata con un total look della stilista: dolcevita e blazer neri insieme a dei pantaloni a zampa d’elefante contornati da pietre scure e piume. L’outfit scelto dalla De Lellis ha diviso molto i suoi seguaci: è stato molto apprezzato da alcuni e ferocemente attaccato da altri. A quanto pare, alcuni hanno pensato che Giulia fosse troppo bassa per poter indossare dei pantaloni simili. “Sei alta un c***o e mezzo. Ma dove vai con questo pantalone?”, ha scritto un utente. A quel punto, la replica della De Lellis è stata da applausi.

“Non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta quindi. Non credo che l’altezza possa limitare le persone in nessun modo”, ha scritto l’influencer. Giulia ha voluto replicare in maniera educata e schietta, dimostrando di non sentirsi toccata dalle parole del suo hater. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha spiegato di aver un ottimo rapporto con la sua altezza, che non considera delimitante: “Me la vivo così bene ma così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto”. Insomma, nonostante il commento degradante, l’ex corteggiatrice si è mostrata superiore e ha chiuso il discorso con una battuta ironica: “Io mi sento alta dentro”.

Giulia De Lellis in America

Giulia De Lellis, alcuni giorni fa, è volata negli Stati Uniti per assistere al SuperBowl. L’ex corteggiatrice è stata, infatti, una delle dieci persone selezionate da “Fenty” per partecipare allo spettacolo dell’evento sportivo più atteso dagli americani. L’ex volto di “Uomini e Donne” ha, dunque, potuto assistere all’half-time show di Rihanna dal vivo, ideatrice della linea di make-up che ha invitato la De Lellis. Per l’occasione, la 27enne ha documentato il suo soggiorno in Arizona con i suoi seguaci, sfoggiando diversi look che hanno fatto impazzire il web. Nello specifico, è stato apprezzato un outfit in particolare: si tratta di un corpetto bianco super aderente e un pantalone cargo militare a vita molto bassa, insieme a delle sneakers bianche. La mise ha fatto il giro del web e in molti stanno già cercando di replicare il look dell’influencer.