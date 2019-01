Giulia De Lellis, insulti dall’attrice: “Damante c’ha provato con me”

Giulia De Lellis, pesanti insulti dall’attrice: “Nana oscena, Damante, c’ha provato anche con me”

Non si placano le voci attorno ad Andrea Damante e Giulia De Lellis. Stavolta ad accendere i riflettori sull’ex coppia è stata Priscilla Salerno, attrice di film per adulti. La donna, senza mezzi termini, anzi rifilando degli insulti veri e propri, ha parlato della neo fidanzata di Irama Plume. Inoltre ha sostenuto di aver ricevuto delle advances dall’ex tronista di Verona, città dove lei stessa risiede. Ma procediamo con ordine. Nella scorsa giornata Priscilla è apparsa sul proprio profilo Instagram con un paio di Stories, mentre era in treno, narrando che lì vicino si trovava la De Lellis…

“Ora capisco perché Andrea Damante l’ha tradita”

“Ragazzi sono sul treno con Giulia De Lellis. Ora capisco perché quel tipo Andrea Damante l’ha tradita”, esordisce per ‘direttissima’ Priscilla. L’attrice sussurra poi che Damante avrebbe tentato un approccio con lei: “Lui c’ha provato anche con me, ovviamente essendo di Verona l’ho incontrato in un bar”. Infine arriva un insulto del tutto gratuito: “Io dico, Dio dà il pane a chi non ha i denti. Una nana oscena. Bravo Andrea, bravo!”. Le parole della Salerno piovono su una storia che già ha avuto diversi grattacapi e brutte gatte da pelare in passato. Una cosa è certa: il tutto si poteva evitare, offese personali ed estetiche in primis (tra l’altro Giulia pare tutto tranne che oscena).

Andrea e Giulia dopo la rottura: De Lellis nelle braccia di Irama, Damante al centro del gossip con l’influencer

Giulia dopo la fine della love story con Damante ha ritrovato l’amore. Il suo Principe Azzurro è Irama Plume, noto cantautore lanciato da Amici di Maria De Filippi. Dopo essere usciti allo scoperto qualche mese fa, i due sono pressoché inseparabili e non perdono occasione di offrire molto ‘zucchero’ anche sui social. Andrea Damante invece si professa ancora single, anche se gli spifferi che giungono da Milano sussurrano che al suo fianco ci sia una conosciuta influencer e che i due starebbero cercando di capire se il flirt può tramutarsi in qualcosa di più serio oppure no.