Andrea Damante e l’influencer, il gossip: “Da tempo escono assieme”

Andrea Damante e l’influencer: “Da un po’ di tempo escono insieme. Sicuramente c’è stato un flirt”. I due pizzicati nuovamente a Milano nel privé di un locale: la situazione

Andrea Damante continua a professarsi single e in attesa di un amore travolgente, dopo il naufragio della love story con Giulia De Lellis. Forse l’attesa è finita e la donna che gli ha rapito il cuore è Chiara Biasi, nota influencer, ex fidanzata del calciatore Simone Zaza e del tronista Oscar Branzani. Ma andiamo con ordine. Circa un mese fa il deejay veronese e l’influencer sono stati paparazzati insieme, fuori da un locale milanese. Nessun gesto eclatante, ma quel tanto che è bastato per far divampare il gossip. Da allora è calato il silenzio sui due, rotto però nelle ultime ore, quando 361magazine ha ‘spifferato’ che sono stati beccati ancora assieme, sempre all’ombra della Madoninna…

Chira e Andrea fanno sul serio? Il gossip non si placa

“Da un po’ di tempo stanno uscendo insieme, ma poche sono le foto in cui appaiono vicini”, si legge su 361magazine circa Andrea Damante e Chiara Biasi. “Sicuramente c’è stato un flirt”, si legge ancora. Spazio poi alla pizzicata recente, in cui si narra che i due sono “apparsi insieme a un gruppo di amici nel privè di una discoteca milanese, il Volt”. Che il deejay e l’influencer si stiano prendendo del tempo per valutare il loro rapporto? Che stiano cercando quelle sicurezze che a oggi mancano per uscire allo scoperto? Il tempo fornirà tutte le risposte.

Chiara Biasi e il passato sentimentale: da Oscar Branzani ad Adrian Cardoso, fino a Simone Zaza.

Chiara Biasi è una blogger finita spesso nella cronaca rosa del Bel Paese. Tra i suoi amori ‘noti’ ci sono Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne con cui ha vissuto una storia lunga tre anni (dal 2011 al 2014), Adrian Cardoso, modello messicano, e Simone Zaza, calciatore a cui è stata legata dal 2016 al 2018. In passato si è pure mormorato di un presunto flirt con Marco Borriello, anche se la conferma dei diretti interessati non è mai giunta.