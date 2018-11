Giulia De Lellis di nuovo in TV: l’influencer svela in anteprima dove

Giulia De Lellis di nuovo in TV: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel nuovo programma della Gialappa’s band

Giulia De Lellis continua oggi ad essere sulla cresta dell’onda. Dopo Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip l’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante è riuscita a far decollare la sua carriera di influencer, raggiungendo numeri sempre più alti su Instagram. Sui social, in TV e agli eventi (spesso sparsi in tutta Italia) la sua presenza è richiestissima. L’ultimo impegno, svelato in anteprima da Giulia su Instagram stories, pare che la porterà presto di nuovo sul piccolo schermo. Dove? Su Mediaset, a Mai Dire Talk, il nuovo programma della Gialappa’s Band.

Giulia De Lellis: quale sarà il suo ruolo a Mai Dire Tak?

Quale sarà il ruolo di Giulia De Lellis nel nuovo programma della Gialappa’s? La sua sarà una semplice ospitata o, forse, Mediaset ha pensato per lei qualcosa di diverso? Dalle immagini postate pochi minuti fa dalla De Lellis, di fatto, si evince poco. Ad oggi, quindi, non abbiamo le informazioni necessarie per rispondere a queste domande. Per saperne di più, a questo punto, non ci resta che aspettare il debutto in prima serata della Gialappa’s, e vedere quando e come Giulia farà la sua apparizione.

Giulia De Lellis e Irama innamorati: dopo Andrea Damante di nuovo la serenità

Questo è un periodo fortunato per Giulia De Lellis non solo da un punto di vista lavorativo. Una volta finita la sua storia con Andrea Damante, infatti, il cuore dell’ex gieffina è tornato a battere per un’altra persona. Lui, come molti già saprete, è Irama, l’ex allievo di Amici che nell’ultimo anno ha visto la sua carriera rifiorire grazie alla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi. I due appaiono oggi molto innamorati e le premesse di una storia duratura, considerando anche gli ultimi sviluppi, sembrano esserci tutte.