Giulia De Lellis “in tv è finita”. I motivi, parla chi ha lavorato con lei

Davide Maggio ha parlato di Giulia De Lellis e del perché non lavora più in tv. Il giornalista ha risposto alla domanda di un utente, rivelandone le motivazioni.

Lui conosce molto bene l’influencer, avendo prodotto uno degli ultimi programmi che ha fatto Giulia: Giortì, insieme a Gabriele Costanzo per Fascino. Il docu- reality è stato disponibile solamente in streaming, su Mediaset Play. La De Lellis lo ha condotto insieme a Gemma Galgani.

“Si è gestita o è stata gestita molto male ed è tendenzialmente (almeno in tv) finita“, ha risposto così Davide a chi chiedeva come mai non lavorasse più in tv Giulia. Secondo lui, quindi, la ragazza non ha saputo sfruttare bene determinate occasioni.

Il giornalista si riferisce più che altro ai rapporti con la Fascino, dato che al momento la De Lellis continua a lavorare, sporadicamente, per Discovery. Quest’anno, ad esempio, ha presentato il programma Amore alla prova- la crisi del settimo anno. Mentre l’ultimo di produzione Fascino è stato proprio Giortì.

Giortì

Programma andato in streaming su Mediaset Play nel 2020. Racconta le feste più importanti d’Italia, dai preparativi al racconto dei protagonisti. Ogni puntata quindi è stata dedicata ad un evento importante con dei personaggi famosi a presenziare. Sono stati realizzati 10 episodi di 40 minuti ciascuno.

Cosa fa Giulia De Lellis oggi

I progetti che interessano di più la De Lellis oggi sono quelli legati al make up e alla vita influencer. Nonostante sia meno attiva in tv, è molto presente sui social, dove non mancano mai sponsorizzazioni e consigli sul make up e non solo.

In tv l’ultimo progetto a cui ha partecipato è stato Amore alla prova- la crisi del settimo anno. Ma un altro reality che le ha portato visibilità è stato Love Island, sempre su Real Time.

Nel 2021 Giulia ha debuttato anche come attrice in un film di Michela Andreozzi, Genitori vs influencer. Il fatto che oggi abbia meno visibilità televisiva è vero. Soprattutto perché la partecipazione a Uomini e Donne e poi al Grande Fratello Vip le hanno portato molto successo. Amplificato dalla storia con Andrea Damante, finita male. Come ha raccontato nel libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. Oggi, forse anche per una sua scelta, la De Lellis è meno presente in tv e soprattutto ha meno rapporti con Mediaset.