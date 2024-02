Giulia De Lellis in crisi con Beretta? La sua risposta criptica

Intervistata da Tag24, Giulia De Lellis ha parlato dei nuovi progetti che ha in mente e di ciò che le piacerebbe fare. Ha detto di essere soddisfatta della sua carriera da imprenditrice. Su Carlo Beretta non ha voluto rispondere, sorvolando sulla domanda.

Giulia ha rivelato di essere molto impegnata in questo periodo, da un punto di vista professionale. Ha però ammesso di essere soddisfatta e serena. A questo punto la domanda su Beretta è stata d’obbligo. Le è stato chiesto se confermasse o meno la crisi e la sua risposta è stata: “Sono felice e serena, ma in questo momento mi sto concentrando sul mio brand”.

La De Lellis ha fatto la furba, non dando una risposta chiara, è vero che ha ammesso di essere felice ma non è detto che lo sia perché è ancora al fianco di Carlo oppure no. Ma, se la notizia sulla rottura fosse stata una fake news, questa sarebbe stata l’occasione buona per smentire.

I progetti lavorativi

Giulia ha anche rivelato quali saranno i suoi nuovi progetti. Per ora mette da parte la tv. Lei si sente un’imprenditrice ed è pienamente soddisfatta dei risultati raggiunti, perciò vorrebbe continuare su questa strada. Non le dispiacerebbe però anche fare la beauty influencer, anche perché è tra le cose che l’ha resa più popolare sui social.

Sul possibile ritorno in tv non vuole chiudersi tutte le porte, ma al tempo stesso ora non ci sono progetti in ballo. Ha rivelato anche che, secondo lei, le affidano sempre programmi sentimentali perché è diventata famosa proprio grazie ad una trasmissione del genere. E a proposito di reality, ha confessato che le piacerebbe farne un altro, ma alla conduzione.

Ritorno di fiamma con Andrea Damante?

Negli ultimi giorni, da quando la rottura con Beretta sembra certa, non si fa che parlare di un possibile ritorno di fiamma con l’ex Damante. Innanzitutto i due sono tornati a scambiarsi qualche like e poi nel frattempo pare che Andrea sia entrato in crisi con Elisa Visari.

E mentre molti sperano in un ritorno dell’ex coppia, lei cerca di evitare queste domande, sottolineando che ad oggi la priorità ce l’ha il suo lavoro.