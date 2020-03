De Lellis e Iannone, spifferi di Chi: “Avvalorata la tesi di una crisi profonda”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, si avvalora la tesi di una profonda crisi. Spifferi da Chi: Lugano è lontano…

Da giorni si sussurra di una crisi in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, che puntualmente viene in qualche modo smentita dai diretti interessati, o tramite indizi social o tramite parole fuori dai denti, sempre a mezzo ‘digitale’. Eppure, il settimanale Chi, che già nei giorni scorsi aveva messo in dubbio la solidità del legame tra l’influencer dei record e il pilota di Vasto, nell’ultimo numero in edicola, è tornato a spifferare che la coppia starebbe passando un momento per nulla sereno. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha scoperto anche l’acquisto di una casa a Pomezia da parte della De Lellis. Non solo, a proposito di dimore, sussurra che in quei di Lugano, dove ha residenza il centauro e dove Giulia si era trasferita, non ci sia più traccia da un po’ di tempo di lei…

Giulia e Andrea, cosa succede?

“Ad avvalorare la tesi di una profonda crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è il fatto che l’influencer non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha casa il pilota e dove lei si è trasferita. Anzi, pare che abbia preso una casa in affitto nei pressi di Pomezia, vicino alla sua famiglia. Un primo passo per iniziare una nuova vita?”. Questo lo spiffero di Chi. Rimane da capire se anche in questo caso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e lo sportivo cercheranno di smentire.

Iannone e De Lellis sempre meno social

Negli ultimi mesi Giulia e Andrea sono spariti anche dai social, nel senso che hanno drasticamente rallentato con gli scatti romanticissimi. Si è vociferato che sarebbe stato Iannone ad aver messo il freno alla questione, dopo essere stato coinvolto nel caso di doping che lo sta facendo parecchio preoccupare per la sua carriera. Ecco spiegato il motivo dell’assenza di scatti mielosi. C’è però chi sostiene che la crisi sia in atto e che anche quella abbia contribuito alla scelta di ‘esserci’ meno sul web.