Giulia De Lellis, giallo delle foto senza la figlia che è già “diventata” un rossetto

A pochi giorni dalla nascita, Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, è già “diventata” un rossetto. L’influencer di Ostia, nella mattinata di martedì 14 ottobre, ha pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da oltre 5.6 milioni di followers un post, rendendo noto che il nuovo cosmetico proposto da Audrer (brand di proprietà della stessa De Lellis) è stato chiamato Priscilla. L’articolo è acquistabile al prezzo di 26 euro.

Giulia De Lellis, il nuovo rossetto si chiama Priscilla (come la figlia)

“Audrer (il brand di De Lellis, ndr) ha sempre raccontato le fasi della mia vita, in un modo o nell’altro. Non potevo quindi che celebrare questo momento intrecciandolo al mio brand, che cresce e si trasforma insieme a me”, ha scritto l’imprenditrice digitale a corredo di una serie di scatti del prodotto, mescolati a sue foto risalenti al periodo della gravidanza.

“Ogni rossetto, ogni tonalità, porta con sé un nome che per me ha un significato profondo, come Lucilla, dedicata a mia nonna”, ha aggiunto De Lellis nel presentare il cosmetico. E ancora: “Con l’arrivo di Priscilla sboccia la mia gioia più grande: a lei dedico questa nuova shade del nostro Lip Jelly, che porta il suo nome e tutto il mio cuore. Spero tanto vi piaccia. Con amore, G”.

L’iniziativa commerciale, tra i fan dell’ex gieffina vip, ha raccolto una miriade di reazioni positive, anche se non sono mancate voci fortemente critiche che hanno sostenuto che non è una cosa sana mischiare lavoro e faccende private, a maggior ragione quando c’è di mezzo una neonata.

Il giallo della mancanza di foto di Giulia De Lellis e la sua bimba

Altro piccolo giallo notato dai fan di De Lellis è la questione della mancanza di foto social dell’influencer con la figlia. Diversi utenti hanno osservato che da quando è nata Priscilla, su Instagram, non è stata pubblicata alcuna foto della neomamma in compagnia della piccina da poco venuta alla luce. Non si tratta di una questione di privacy, visto che Tony Effe si è immortalato più volte con il suo frutto d’amore. Motivo per cui alcuni fan di De Lellis si sono chiesti perché il rapper si mostra con Priscilla a differenza della compagna.

La risposta potrebbe semplice: forse in questo momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sta prendendo del tempo per staccare da tutto e tutti. Qualcuno potrebbe obiettare: però ha pubblicato il sopracitato progetto del rossetto. Vero, senza dubbio quel progetto, a livello comunicativo, è stato pensato, definito e ultimato settimane fa. Per farla breve, i contenuti divulgati nelle scorse ore via social erano già stati preparati.