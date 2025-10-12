Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? Parla lei: “La verità e com’è andato il parto”

Giulia De Lellis ha lasciato l’ospedale Gemelli di Roma ed è tornata a casa dopo aver partorito. Assieme a Tony Effe ha accolto Priscilla. Nelle scorse ore l’influencer di Ostia, attraverso alcune storie Instagram, ha rilasciato le prime dichiarazioni in merito a come ha vissuto la nascita della sua prima figlia, ringraziando calorosamente i medici che l’hanno assistita, i familiari e il compagno. La dedica a quest’ultimo suona come una risposta implicita alle voci circolate di recente che hanno sostenuto che la love story con il rapper romano esiste solo di facciata.

Giulia De Lellis spiega come è andato il parto e fa una dedica da urlo a Tony Effe

Su Instagram, De Lellis ha mostrato le immagini del neo papà Tony intento a portare l’ovetto con la piccola. Alle foto, ha corredato dei messaggi gioiosi. “Grazie a tutti per l’amore, Priscilla è sommersa”, ha scritto l’influencer che è poi passata a ringraziare tutti gli specialisti che l’hanno seguita durante la gravidanza e il parto. Tutto è filato liscio, non c’è stata alcuna complicazione.

“La nostra bambina – ha spiegato Giulia – è stata un miracolo venuta al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di loro (i medici, ndr)”. “Ma soprattutto grazie all’amore della mia vita Tony Effe che non mi ha lasciata sola un secondo”, ha aggiunto De Lellis. Non un passaggio banale quello in cui è stato menzionato il cantante.

Nelle scorse ore, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha sostenuto che la star di Instagram e il rapper stanno assieme soltanto per facciata e per sfruttare non meglio precisati accordi commerciali. Il gossipparo ha inoltre dichiarato che nel giro di dodici mesi, i due annunceranno la fine della relazione.

De Lellis, riservando al compagno parole di profonda stima e affetto, pare che abbia voluto mettere a tacere il gossip pruriginoso diffuso da Rosica. Infine ha ringraziato tutte le persone che hanno avuto un pensiero per lei in questi giorni. Quindi il caloroso e sentito grazie alla “nostra famiglia, oggi più che mai. Il dono più grande in questo momento”. “Mi devo ancora riprendere da questa botta d’amore. Sono in estasi totale”, ha concluso.

Priscilla è dunque venuta alla luce nel migliore dei modi ed è subito stata inondata d’amore. Sia per De Lellis, sia per Tony Effe si tratta del primo frutto d’amore. In diverse occasioni, prima di rimanere incinta, l’influencer di Ostia aveva spiegato che nutriva il desiderio di diventare madre. Desiderio che ora si è avverato.