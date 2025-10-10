Giulia De Lellis e Tony Effe genitori, “ma è già finita”: perché si parla di rottura insistentemente

Giulia De Lellis e Tony Effe sono da poco diventati genitori. Nelle scorse ore hanno accolto la loro prima figlia, Priscilla. La piccola è nata a Roma, all’ospedale Gemelli. La notizia è stata anticipata da Alessandro Rosica, esperto di gossip che su Instagram è seguito da più di un milione di followers. In particolare, Rosica, lungo la giornata di martedì 7 ottobre, ha assicurato che l’influencer aveva partorito in gran segreto. Poi si è verificato un giallo: De Lellis, quel giorno, ha iniziato a postare tra le sue storie Instagram contenuti che sembravano smentire la notizia. L’annuncio relativo alla nascita, la neo mamma e il rapper l’hanno fatto l’8 ottobre. Curioso notare che non è stata specificata la data precisa della venuta alla luce della bimba.

Tony Effe e Giulia De Lellis, giallo sul giorno della nascita della figlia

Non ancora chiaro, quindi, il giorno esatto in cui Priscilla è nata. E non è nemmeno chiaro perché De Lellis abbia provato a ‘depistare’ lo scoop di Rosica con dei post, senza però smentirlo con fermezza. Ma c’è dell’altro. Anche dopo che Tony Effe e l’influencer sono diventati genitori, continuano a rincorrersi voci di una loro presunta rottura. E chi sostiene ciò? Sempre Rosica che, come si ricordava, è seguito da un milione di followers. Insomma, ha un pubblico piuttosto vasto.

Il gossipparo, nelle scorse ore, ha ribadito che, secondo lui, De Lellis e il rapper si lasceranno nel giro di qualche mese, al massimo entro un anno. Anzi, sempre seguendo quanto esternato da Rosica, i due addirittura non sarebbero già più una coppia, ma continuerebbero a stare insieme per non meglio precisate questioni legate a presunti affari in comune. Ecco spiegato perché circolano voci inerenti a un presunto legame sentimentale al capolinea.

Va precisato che Rosica, per ora, non ha fornito alcuna prova concreta su quanto dichiarato in merito alla natura del legame tra i due neo genitori della piccola Priscilla. Dunque si tratta esclusivamente di una sua opinione e convinzione. Il punto è che il gossipparo, come poc’anzi evidenziato, ha un largo seguito e quindi le sue prese di posizione circolano molto in rete tra gli appassionati di cronaca rosa.