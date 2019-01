Giulia De Lellis, gaffe a Guess my age: scambia Lilli Gruber per un’attrice

Giulia De Lellis ospite a Guess my age: gag e risate da Enrico Papi

A Guess my age, programma in onda su TV8 condotto da Enrico Papi, è stata ospite stasera Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto modo di partecipare proprio ad una delle prima puntate dell’anno dove, per l’appunto, ad affiancare i concorrenti “normali” ci saranno diversi VIP. Oggi è toccato a lei che, tra una gang e l’altra, è riuscita a regalare ai telespettatori momenti di puro divertimento. Appena arrivata, per esempio, la Giulia ha confessato di essere sprovvista di lenti a contatto. Uno degli obiettivi di Guess my age, come molti sanno, è quello di indovinare l’età delle persone invitate in studio semplicemente guardando. Il fatto che la De Lellis non vedesse bene, dunque, ha suscitato non poca ilarità durante la registrazione.

Giulia De Lellis a Guess my age, gaffe su Lilli Gruber: “È tutta tirata… ma è un’attrice?”

La vera e propria gaffe, a Guess my age, Giulia De Lellis l’ha fatta dopo. Quando all’ex fidanzata di Damante hanno mostrato una foto di Lilli Gruber (come indizio), l’influencer ha scambiato la giornalista per un’attrice. “È tutta tirata Lilli, si è fatta delle… Si è tenuta bene” ha prima esordito dicendo il volto noto di Uomini e Donne “Si è tirata, non si può dire?”. Poi, come anticipato, l’abbaglio: “Lei è un’attrice vero?”. Inutile dire che, in studio, le sue parole hanno aperto la strada a tutta una serie di battute e prese in giro che hanno trovato terreno fertile con Papi.

Giulia De Lellis parla della sua relazione con Irama a Guessa my age e confessa: “È geloso”

Enrico Papi stasera ha anche chiesto a Giulia De Lellis di parlare della sua attuale situazione sentimentale. “Io tutto bene, sono molto felice. Sto con un ragazzo molto carino, lui canta. Si chiama Filippo” ha dichiarato lei a tal proposito. Le cose con Irama, dunque, vanno sempre meglio e loro storia sembra davvero farla felice. Quando infatti il conduttore ha proposto – scherzando – una cena romantica con il concorrente in gara lei, subito, ha replicato dicendo: “No, no che poi lui (Irama, ndr) è geloso”.