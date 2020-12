Giulia De Lellis ha subito dei furti: “Ci sono corrieri ladri, sono sconvolta”

Brutta disavventura per Giulia De Lellis. Attraverso il suo account ufficiale di Instagram, l’influencer ha fatto sapere ai fan di avere avuto qualche problema con le spedizioni. Nel corso della giornata di ieri ha confessato pubblicamente di essere stata derubata, dopo aver mostrato alle sue follower qualche capo di abbigliamento che le potrebbe tornare utile per le festività. Infatti, Giulia ha invitato le sue fan a curarsi, truccarsi e vestirsi bene anche se l’Italia sarà zona rossa. Quest’anno trascorreremo le feste a casa, senza la possibilità di fare grandi riunioni in famiglia e tra amici. La De Lellis, però, ha consigliato a chi la segue di non perdere l’atmosfera natalizia. Detto ciò, ha rivelato quanto le è accaduto ultimamente con delle spedizioni. Pare che i corrieri le abbiano consegnato i pacchi vuoti!

Innanzitutto, Giulia ha fatto notare che in questo momento con le spedizioni c’è un po’ di confusione. In questo periodo dell’anno sono davvero tantissimi gli ordini online che vengo affettuati e a Natale possono anche esserci dei ritardi. La De Lellis non si stava riferendo a questo genere di disagi, ma a qualcosa di sconcertante. Per quello che le è accaduto, l’influencer ha ammesso di essere davvero senza parole e in effetti dalla sua espressione si intuisce:

“Mi stanno rubando un sacco di cose, cioè mi arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri quest’anno. Sono seria e sconvolta a proposito”

Le De Lellis ha fatto poi sapere di aver segnalato questo disagio diverse volte. In particolare, ha precisato di essersi trovata in questo genere di situazioni 4 o 5 volte. I pacchi degli acquisti che fa online gli arrivano vuoti. Secondo il suo racconto, queste persone bucherebbero i pacchi in questione e si prenderebbero il contenuto. “Forse perché devono fare i regalini di Natale e stanno in difficoltà. Non so veramente cosa pensare”, ha poi continuato Giulia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è consapevole di aver lasciato i suoi fan senza parole e ha chiesto se a qualcuno di loro fosse capitata la stessa cosa.

In effetti, il suo racconto ha lasciato un po’ sconcertati i follower. Si tratta di un vero e proprio furto che la De Lellis avrebbe subito. In queste settimane, Giulia ha deciso di dare qualche consiglio ai fan su cosa regalare a Natale, parlando di vari articoli e marchi. Una frase sulle donne, però, l’ha fatta finire al centro delle polemiche. In breve tempo, l’influencer ha zittito tutti, dando una spiegazione.