Giulia De Lellis furibonda con una madre di famiglia: volano gli stracci

Dalla serie quando ce vo, ce vo! Giulia De Lellis ha letteralmente perso la pazienza, scagliandosi – e a quanto pare non a torto – contro una mamma di famiglia. L’influencer, nei confronti della donna, ha preso una posizione durissima dopo essere stata attaccata sui social. L’ira di Giulietta si sarebbe manifestata non per un caso estemporaneo, bensì dopo ripetute critiche gratuite da parte della donna che l’avrebbe anche raggiunta in ‘direct’ sul social, come dire in privato, con messaggi per nulla teneri. La De Lellis ha portato pazienza per un po’, lasciando correre. Poi è esplosa e ha controreplicato con foga.

Gli stracci sono volati sotto a un post pubblicato dalla stessa De Lellis, che si è presentata in una zona campagnola con un elegantissimo abbigliamento da equitazione. Nel post ci sono stati i ringraziamenti per l’amica Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini (la coppia è scoppiata nelle scorse settimane), che le ha consigliato il luogo immerso nella natura. E poi? E poi come al solito lo scatto dell’influencer è stato commentatissimo. Molti coloro che si sono complimentati con la De Lellis, trovando il suo gusto nel vestirsi azzeccato e glamour. Qualcuno ha invece storto il naso. Un commento in particolare ha catturato l’attenzione di Giulia. Quello della già citata madre di famiglia…

“Semplicemente ridicola“, la tuonata dell’utente che ha fatto imbizzarrire Giulia. Un commento certo non tenero ma nemmeno uno dei peggiori che ha letto la De Lellis sotto ai suoi post. Quindi? Perché ha risposto in modo piccatissimo stavolta? Perché sembra che siffatta signora la perseguiti da tempo. Così l’influencer dei record, stavolta, ha voluto mettere le cose in chiaro. “Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo?”, ha controreplicato Giulia che poi ha affondato ancor più il colpo: “Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo, basta. Si faccia aiutare per favore”.

L’intervento di ‘Giulietta’ ha trovato l’avallo di migliaia di fan che in pochi minuti hanno fatto piovere like e commenti di sostegno. Da notare che la De Lellis, prima di rispondere alla donna, evidentemente ha fatto qualche ricerca visti i dettagli snocciolati nel suo sfogo. Insomma, le bordate che ha lanciato non sono state gratuite ma ponderate e frutto di una pazienza arrivata al capolinea.