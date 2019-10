Giulia De Lellis come mamma l’ha fatta: inno alla femminilità, fan stupiti

Giulia De Lellis posta una foto sui social e stupisce tutti, mai vista così

Poche ore fa, Giulia De Lellis ha mandato in tilt i social. L’influencer infatti ha postato una fotografia, a mezzo busto, molto particolare dove la si vede come mai: senza maglietta ed intimo, con una parte del corpo censurata. La fidanzata di Andrea Iannone sui social è solita postare tantissime foto, tra selfie e non, ma non è mai apparsa così. Ma senza ‘freni’. Inutile riportare che l’immagine ha fatto scatenare tutti gli utenti che la seguono che l’hanno riempita di commenti nella maggior parte positivi. Non è mancata qualche frecciatina cattiva ma dinnanzi ai molteplici complimenti sono davvero poca cosa. A fotografare la De Lellis è stato un celebre fotografo parigino, David Bellemere che per lei non ha risparmiato neanche belle parole dato che l’ha addirittura ringraziata.

Giulia De Lellis stupenda sui social, il fotografo la ringrazia

Insomma Giulia De Lellis questa volta ha battuto davvero tutti e con la sua speciale fotografia (che potete vedere qui) ha fatto esplodere il web. Qualcuno si è simpaticamente domandato se sia impazzita, qualcun’altro invece le ha chiesto di continuare a mostrarsi così e di non nascondere la sua bellezza. Altri si sono limitati a commentare con una faccina con la bava alla bocca e tra gli utenti c’è anche chi ha tirato in ballo pure Andrea Damante, il suo ex fidanzato! La foto essendo così ‘esuberante’ rischia di sparire, come qualcuno ha fatto notare, perché Instagram è subito pronto a censurare. Sotto l’immagine la De Lellis ha scritto: “Io ho due stati d’animo: niente conta e tutto conta troppo”, ringraziando poi il suo fotografo David Bellemere. Quest’ultimo le ha invece risposto così: “Grazie a te per essere un’ispirazione per tutti noi”, con un bel cuore rosso. Insomma la nostra Giulietta sta diventando internazionale!

Giulia De Lellis vola sempre più in alto: le parole di Facchinetti

Per lei questo è un momento davvero d’oro, anche grazie al suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’. La sua prima fatica letteraria ha sbancato ed ha fatto arricciare il naso a chi non vede la De Lellis di buon occhio. Ma si sa: “Più in alto vai e più fastidio dai”, come ha detto Francesco Facchinetti qualche giorno fa parlando proprio di Giulia e del suo grande successo.