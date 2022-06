Giulia De Lellis finisce in ospedale: cosa è successo e come sta ora

Problemi di salute per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi più di 5 milioni di followers di Instagram di essere stata vittima di una reazione allergica che l’ha costretta ad andare in ospedale. Ecco cosa è successo e come sta ora l’influencer 26enne fidanzata di Carlo Gussalli Beretta.

Giulia De Lellis ha trascorso parte della giornata di oggi, 1 giugno 2022, in ospedale. Il motivo? Una brutta reazione allergica che l’ha colpita. La 26enne ex di Andrea Damante ha postato alcune storie su Instagram che hanno documentato la sua brutta esperienza. Dapprima ha condiviso degli scatti in bianco e nero che la vedono al pronto soccorso, su cui ha scritto poche parole per informare i fan del motivo.

“Giulietta”, tra una flebo e l’altra, ha poi scritto che purtroppo i medici non sono riusciti a capire cosa ha scatenato la reazione allergica. Qualche ora dopo, nel pomeriggio, la 26enne si è mostrata in viso una volta fuori dal nosocomio, avvertendo di essere ancora un po’ gonfia in viso. L’influencer ha raccontato di essersi sentita male improvvisamente nelle prime ore del mattino di oggi. Purtroppo non si spiega ancora la causa della reazione. Ciò che appare chiaro è che la De Lellis è un soggetto sicuramente molto esposto a questo tipo di problemi.

Giulia De Lellis, le parole dopo lo spavento: “Sto molto meglio”

“Sono stata in osservazione super intontita, mi sono addormentata perché ovviamente quei farmaci sono delle bombe però sto molto molto meglio”, ha detto la De Lellis rassicurando i followers e scusandosi per presentarsi struccata e con un aspetto un po’ strano dovuto a labbra e lingua ancora rigide. La 26enne ha poi ironizzato proprio su questo, parlando di “effetto Marini” per descrivere le sue labbra ingrossate.

Scherzi a parte “Giulietta”, che com’è noto è molto ipocondriaca, ha ammesso di essersi spaventata molto. Oltre al danno la beffa: l’influencer ha spiegato che proprio stasera dovrebbe partire per una vacanza al mare, ma i medici le hanno raccomandato di non esporsi al sole dopo aver assunto cortisone.

Giulia De Lellis, proprio ieri, è finita al centro dei gossip per la presunta crisi con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, rampollo della nota famiglia proprietaria dell’omonima fabbrica di armi. I due, legati dalla fine dell’estate 2020, da tempo non si mostrano insieme sui social. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, tuttavia, si tratterebbe di una decisione della coppia presa di comune accordo e non un segnale di maretta.