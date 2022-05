Giulia De Lellis e Carlo “periodo di crisi accertato”: arriva un’indiscrezione

AGGIORNAMENTO: Amedeo Venza, invece, è certo che non ci sia alcuna crisi per questa coppia. In quanto conosce Giulia e persone vicine a lei, mette le cose in chiaro: i due avrebbero presto un accordo da tempo, ovvero non mostrarsi sui social insieme spesso.

Pare che Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gusali Beretta siano in crisi. In realtà, nei giorni scorsi, molti fan della ormai famosa influencer si erano accorti di qualcosa. Oggi si prendono molto in considerazione le mosse social dei personaggi noti e, questa volta, il suo pubblico aveva fatto caso a un particolare: da tempo Giulia non si mostrava in compagnia di Carlo. Va, però, precisato che lei stessa aveva come rassicurato tutti sulla sua relazione, mostrandosi in compagnia del fidanzato a Londra, un giorno fa.

Ma ecco che in queste ore Alessandro Rosica condivide l’indiscrezione che farebbe da conferma alle ipotesi dei fan. L’esperto di gossip rivela che, purtroppo, sarebbe arrivata la prima crisi per Giulia De Lellis e Carlo. Pare che si tratti di un periodo che entrambi starebbero sfruttando come pausa di riflessione. Al momento, tra le cause che potrebbero aver provocato questo distacco non ci sarebbero né tradimenti né altro di grave. Ovviamente, precisiamo che si tratta per il momento solo di un gossip.

Gli unici che possono dare una risposta veritiera al riguardo sono i due diretti interessati. Intanto, ecco cosa Rosica riporta con il suo profilo Instagram Investigatoresocialofficial:

“Periodo di crisi accertato “da me” per “niente popo di meno che” Giulia De Lellis e Carlo Gusali Beretta. La prima crisi è purtroppo arrivata. Il tutto suona come una pausa di riflessione momentanea. Non ci resta che attendere news (per ora si escludono tradimenti e cose peggiori). Solo una crisi di passaggio. La coppia sarà abbastanza solida per tornare a sorridere?!”

Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo. Solo qualche mese fa Giulia e Carlo sono finiti insieme sul piccolo schermo. Per GDL non si trattava di certo di un ambiente nuovo, anche se non sapeva di essere ripresa. Le Iene hanno organizzato per lei un folle scherzo, con la complicità di Beretta, del suo assistente, di due dermatologi e di alcuni familiari.

Alla De Lellis era stato fatto credere di essere stata tradita dal fidanzato, cosa per lei inaccettabile. E non solo, avevano convinto l’ex di Andrea Damante che Carlo aveva preso la sifilide. Una situazione difficile da gestire dall’influencer, all’interno dell’ufficio di un dermatologo. Addirittura lo scherzo vedeva Beretta insieme all’assistente di Giulia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è scagliata sia contro la ragazza che contro Carlo. Poi, ovviamente, ha scoperto la verità, ovvero che Carlo né l’aveva tradita né aveva la sifilide.