Giulia De Lellis fidanzata? Il messaggio dell’ex di Andrea Damante

Giulia De Lellis si è fidanzata con Cristiano? L’eloquente messaggio dell’ex di Andrea Damante

Negli ultimi giorni la voce si è diffusa in fretta: Giulia De Lellis, dopo la tribolata love story con il deejay veronese Andrea Damante, avrebbe ritrovato l’amore. Chi? Il gossip ha parlato di Cristiano, un aitante personal trainer romano. Finora sul pettegolezzo sono intervenuti in molti ed è stato scritto tanto. Indizi, avvistamenti di pranzi insieme ed effusioni affettuose… Peccato che nessuno dei diretti interessati abbia confermato o smentito il chiacchiericcio. Finalmente, oggi, Giulia ha fatto capire qualcosa in più su quanto sta succedendo nella sua vita sentimentale. La ragazza ha infatti pubblicato un’eloquente Stories su Instagram, mandando un messaggio piuttosto chiaro sulla ‘voce rosa’ trapelata sul suo conto.

Giulia e la Stories sul fidanzato: ironia e umorismo

“Ragazzi, i miei fidanzati sono loro. I miei amori sono loro. Basta, lasciateci stare”, ha detto la De Lellis in una simpatica e ironica Instagram Stories pubblicata sul suo profilo. Nel filmato, al suo fianco c’erano i cosiddetti ‘fidanzati’, vale a dire Andrea e Paolo, suoi amici e colleghi di lavoro. Sulla presunta love story con Cristiano nemmeno un cenno, ma pare chiaro che, seppur umoristicamente e con il sorriso dipinto in volto, la web influencer abbia voluto lanciare una risposta indiretta al gossip che l’ha vista protagonista di recente. In sintesi, il suo pensiero si potrebbe così riassumere: ‘In questo momento ci sono i progetti, c’è il lavoro. E se anche ci fosse dell’amore, lasciatemi stare’.

L’ex di Andrea Damante: “Ottobre per me sta diventando un mese di decisioni importanti”

D’altra parte la fashion blogger negli scorsi giorni già aveva espresso il concetto poc’anzi citato: “Ottobre per me sta diventando un mese di decisioni importanti. Organizzazione generale ma soprattutto di rinascita. Mi sto abituando ad una vita, a nuove abitudini. È l’inizio di un momento e di un qualcosa che mi porterà tanto, anche se sto impazzendo, correndo ogni giorno come una folle da una parte all’altra”. Insomma, la De Lellis è proiettata anima e corpo sul lavoro e sui suoi progetti. L’amore? Chissà se c’è spazio in questo momento. E anche se ci fosse, pare proprio di capire che lo custodirebbe gelosamente non dandolo in pasto all’opinione pubblica.