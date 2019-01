Giulia De Lellis: ferie da sogno con Irama e tatuaggio per il compleanno

Giulia De Lellis, vacanza da favola con Irama e nuovo tatuaggio per il compleanno: “Nessuno lo ha notato”

Giulia De Lellis per festeggiare il suo 23esimo compleanno, che scocca esattamente il 15 gennaio, si è concessa una vacanza da sogno, all’insegna del romanticismo, con la sua dolce metà Irama Plume. I due sono a Bormio, immersi nella pace e nel relax delle terme incastonate nella Valtellina e alloggiano nel magnifico Grand Hotel Bagni Nuovi. Coccole e baci a scandire l’attesa verso la mezzanotte, come la De Lellis stessa a certificato sui suoi profili social, dove non ha mancato di offrire ai fan dei momenti zuccherosi che sta vivendo in compagnia del fidanzato. Inoltre, sempre attraverso il web, ha dato notizia di aver fatto un nuovo tatuaggio.

Stranamente il nuovo tattoo dell’ex di Andrea Damante non è stato notato dalle sue fedelissime fan. Così, ecco che è la stessa De Lellis a renderlo noto. Si tratta di un suo ‘vecchio pallino’: “Comunque sono chockata dal vostro comportamento perché voi maestrine del mio cuore che notate ogni cosa, ogni tutto, ogni dove, ogni quando, ogni come, ogni perché… non vi siete accorte che ho tatuato un nuovo neo”. La ragazza ricorda poi che la ‘fissa’ di collezionare nei finti sulla sua pelle risale a diversi anni fa. Tuttavia ha messo in guardia le sue seguaci, invitandole a non seguire le sue orme, in tal senso.

Giulia nelle braccia di Irama ha ritrovato serenità e amore. Nel frattempo impazza il gossip sull’ex Damante: “Da un po’ di tempo si vede con un’influencer”

Giulia dopo la burrascosa fine della love story vissuta con Andrea Damante ha definitivamente voltato pagina, trovando serenità e amore nelle braccia del cantautore Irama. Il deejay veronese, invece, si professa ancora single. Ma una notizia odierna pare mettere in discussione le sue dichiarazioni. Degli spifferi, sostenuti da delle ‘pizzicate’ recenti milanesi, mormorano che si veda da diverso tempo con una nota influencer. I ben informati dicono che “c’è stato sicuramente un flirt” che sembra non essere finito.