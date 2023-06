Giulia De Lellis: “Ecco perché vado dallo psicologo”

Giulia De Lellis ha parlato con i suoi followers della sensazione che prova “post psicologo” e dei motivi per ha scelto di andare in terapia

Giulia De Lellis, ieri, 31 maggio, si è presa del tempo per fare una domanda ai suoi followers. L’influencer, infatti, dopo una sessione di terapia, ha parlato di come questi appuntamenti dallo psicologo le provocano un grande senso di appagamento e ha consigliato a tutti di intraprendere un percorso terapeutico. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato di sentirsi quasi riunita di ogni visita e ha aperto un box domande per parlare con i suoi seguaci proprio di questa sensazione “post psicologo“, per cercare di trovargi insieme una definizione più precisa.

La parola per descrivere la sensazione che prova dopo una sessione utilizzata da Giulia De Lellis è stata “destrutturata“. Cosa significa? Semplicemente, il suo umore e le sue “vibes” cambiano completamente dopo aver visto lo psicologo. Difatti, secondo lei, tale differenza è visibile anche solo comparando le sue Instagram Stories prima e dopo la terapia. Dunque, un tale cambiamento da poter essere notato anche solo in video di poche manciate di secondo. Dopodiché, Giulia ha voluto sentire il parere delle sue seguaci al riguardo, sia riguardo la loro personale sensazioni sia per il loro rapporto con la terapia in generale.

Ma, come mai Giulia De Lellis ha iniziato ad andare in analisi? Sostanzialmente, per cercare di vivere più serenamente. Come tutti, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha momento in cui si sente più vulnerabile. Ma, soprattutto, lo psicologo si è rivelato un grande aiuto nell’affrontare i suoi traumi passati, che a volte fanno sì che perda quella serenità di cui ha bisogno:

Ci sono giorni sì e giorni no per tutti, ma non mi riferisco a quello. Ci sono stati dei traumi. Alcuni li conoscete e altri no. Vado in analisi per cercare quel benessere che ogni tanto perdo.

Non è ben chiaro di quali traumi che “noi conosciamo” parlasse Giulia. Molti hanno pensato potesse riferirsi al tradimento subito dal suo storico ex fidanzato, Andrea Damante. Scoprire un’infedeltà è sempre un evento che inevitabilmente ti segna, soprattutto nell’approccio a relazioni future, dunque alcuni avrebbero intuito che l’aiuto di un esperto possa aver aiutato la De Lellis ad affrontare questo suo trauma. Ad ogni modo, si tratta solamente di supposizioni, dato che la 27enne non ha parlato nei dettagli di questo argomento.