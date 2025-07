Giulia De Lellis e Tony Effe, prove da genitori: come sta andando

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno presto genitori della piccola Priscilla. Attualmente la coppia si sta godendo le vacanze estive in un resort di lusso in Sicilia insieme ad alcuni amici. Stando a quanto riportato da Fanpage, con loro ci sarebbe anche un bambino, figlio di una delle coppie presenti, con il quale si starebbero esercitando come futuri genitori in vista della nascita della loro piccola. Scopriamo come sta andando.

Il bimbo, difatti, trascorre molto tempo in compagnia dei due. Nello specifico Tony Effe si diverte a giocare con lui a calcio e a golf. Il cantante è un appassionato di sport e non ha perso l’occasione per provare il campetto da golf lì presente. La coppia, inoltre, è stata fotografata a bordo di un caddy proprio insieme al piccolo. La loro prova come futuri genitori si può quindi definire superata a pieni voti.

L’influencer ed il rapper si sono fidanzati meno di un anno fa. Le voci su una loro possibile frequentazione sono iniziate a giugno del 2024, quando furono paparazzati insieme al concerto di Geolier.