Giulia De Lellis, Tony Effe e le madri al ristorante: nessuno paga, il motivo

Le suocere a cena assieme, felici e contente. Anche perché hanno mangiato senza sganciare un euro. Stiamo parlando delle madri di Giulia De Lellis e Tony Effe che a breve diventeranno nonne. L’influencer e il rapper, come è noto, aspettano una figlia che chiameranno Priscilla. Nell’attesa delle nipotine, le due signore sono state immortalate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver consumato un pasto nel lussuoso ristorante “Don Carlos”, che è presente nella guida Michelin 2025. Il locale si trova a Milano, in zona Brera.

Giulia De Lellis e Tony Effe, cena gratis a Milano con le madri

Sandra, la signora De Lellis, e Annarita, la madre di Tony Effe, hanno pasteggiato nel costoso ristorante milanese lungo la serata di mercoledì 17 settembre. Giulia ha documentato tutto su Instagram. Le due suocere pare proprio che vadano d’amore e d’accordo. Questo almeno trapela dai loro sorrisi. Nelle foto pubblicate, l’influencer ha mostrato un assaggio di spaghetti al pomodoro con una salsa gustosa e una tartare di Fassona, due portate servite durante la cena con la parentela.

La comitiva ha cenato senza spendere un euro. Tutto gratis. Chi l’ha detto? Il tag che la stessa De Lellis ha aggiunto agli scatti divulgati. “Invited“, la scritta fatta campeggiare da Giulia. Per chi non avesse dimestichezza con il mondo social, tale sottolineatura è usata per indicare che un influencer è stato invitato da un marchio o una realtà imprenditoriale a provare un prodotto. E naturalmente la prova è gratuita.

In altre parole, “Don Carlos” ha offerto la cena. Un servizio in cambio di ‘pubblicità’ sui social. Risaputo che De Lellis è assai ambita da molte aziende, potendo contare su oltre 5,5 milioni di followers. Anche il fidanzato non scherza sul fronte relativo alla popolarità su Instagram: il cantante conta infatti oltre 3,1 milioni di fan.

Il menu e quanto spenderebbe una persona comune

Così sia i due piccioncini, sia le loro madri hanno potuto cenare gratis, gustando pietanze squisite e piuttosto care. Un esempio? Spulciando il menu del ristorante “Don Carlos, ci si fa un’idea dei prezzi proposti. Il vitello tonnato viene servito spendendo 30 euro, la stessa cifra è richiesta per mangiare degli spaghetti ai 3 pomodori e polpetta ripiena. Se si va sul pesce, per l’astice alla catalana bisogna sborsare 56 euro. Un dolce? 22 euro per una crepes con gelato.

Una persona ‘comune’ che vuole cenare al “Don Carlos” spenderebbe probabilmente in media più di 100 euro, consumando un primo, un secondo e un dolce. Se si volesse bere del buon vino, il prezzo aumenterebbe probabilmente oltre i 150 euro.