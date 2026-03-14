Giulia De Lellis e Tony Effe, “interi giorni senza sentirsi”: il retroscena sulla crisi

Giulia De Lellis e Tony Effe non starebbero passando un periodo facile a livello sentimentale. Addirittura i due, quando sono lontani per lavoro, non si sentirebbero per intere giornate. L’indiscrezione legata alla presunta crisi è stata lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale, attraverso una storia Instagram, ha assicurato di essere stato informato della situazione da persone vicine al rapper romano e all’influencer di Pomezia. Una versione che in parte cozza con quanto esternato di recente dallo stesso cantante che, intervistato da Le Iene, ha dichiarato che la compagna è una persona che lo ha migliorato dal punto di vista umano. Sempre ai microfoni del programma Mediaset, Tony ha però anche detto in modo sincero che rispetto a De Lellis ha una profonda differenza di vedute sul tema matrimonio. E sarebbe tale scontro di prospettive che avrebbe generato malumori nella relazione.

Giulia De Lellis e Tony Effe: l’ombra della crisi a causa dello scontro sul tema nozze

Venza ha riportato che Giulia starebbe pressando il compagno, con il quale ha avuto la figlia Priscilla lo scorso ottobre, per organizzare il matrimonio. Lui, però, non vorrebbe sentire parlare in questo momento di fiori d’arancio. E fin qui la questione era già nota. Come spiegato, è stato lo stesso Tony a rivelarla di recente a Le Iene. Un conto è però scontrarsi in modo soft su un tema, un altro è se il disaccordo inizia a minare le fondamenta del rapporto.

Secondo l’esperto di gossip pugliese, si starebbe verificando questo secondo scenario. “Quando sono lontani per lavoro a volte non si sentono nemmeno durante il giorno”, ha sostenuto Venza, aggiungendo che la tensione sarebbe generata proprio dalla questione legata alla volontà di Giulia di sposarsi, intenzione non condivisa dal rapper.

Non è la prima volta che, dopo la nascita della piccola Priscilla, circolano voci su possibili problemi di coppia riguardanti l’influencer e il cantante. Anche Alessandro Rosica, altro esperto di cronaca rosa attivo su Instagram, va sostenendo da mesi che il legame dei due non sia per nulla solido. Addirittura è arrivato a dire che, a suo avviso, De Lellis ed Effe si lasceranno nel giro di pochi mesi.