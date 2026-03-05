Giulia De Lellis si sposa? Tony Effe stronca i sogni della compagna, le dichiarazioni a Le Iene

Per farla breve: Giulia De Lellis sogna il matrimonio, Tony Effe no. L’influencer di Pomezia e il rapper romano sono diventati genitori per la prima volta nell’ottobre 2025, accogliendo la figlia Priscilla. Il cantante è stato intervistato di recente dall’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, il quale ha raccolto curiose confidenze. Settimane fa qualcuno ha sussurrato che addirittura la coppia fosse sul punto di lasciarsi, una notizia che è stata rapidamente smentita. L’artista, nella trasmissione di Italia 1, ha speso per la compagna parole al miele, affermando che da quando stanno insieme è migliorato molto dal punto di vista umano. Non ha però intenzione di sposarsi in questo momento, a differenza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tony Effe a cuore aperto: la verità sul legame con Giulia De Lellis

“Sto bene – ha dichiarato il rapper – sono contento. Sono molto concentrato sulla famiglia, volevo lanciare questo appello: raga, state con i vostri bambini, soprattutto quando sono piccoli perché saranno piccoli una sola volta nella vita, se ti perdi quel momento è finita. Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti”. Un lato inaspettato del cantante. E chi mai avrebbe creduto lo scorso anno che Tony, il “bad boy”, diventasse un ragazzo tutto casa e famiglia?

Spazio poi alle dolci dichiarazioni riservate per la compagna e al modo in cui lui si approccia alla relazione sentimentale che sta vivendo. In particolare, ha detto di essere “molto stabile” nella vita privata, allontanando la leggenda che lo vuole un uomo ‘dannato’. Dopodiché sono giunte parole al miele per Giulia, definita una ragazza “con la testa sulle spalle”. “Lei è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sui rapporti umani e le emozioni”, ha aggiunto. Dunque nessuna crisi in corso, figuriamoci una rottura. La coppia è affiatata e solida. Nonostante ciò, non ci sono piani matrimoniali.

Niente matrimonio: Giulia lo sogna, Tony dice no

Tony Effe ha spiegato che De Lellis sognerebbe di salire all’altare. Peccato che lui la pensi in modo differente. “Lei – ha rivelato – vorrebbe tanto, io non vorrei perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste. È un dibattito che andrà avanti per molto tempo”. Nonostante ci sia una differenza di vedute di non poco conto sul tema, Giulia e il cantante sembrano andare d’accordissimo. Entrambi sono rimasti stregati dalla piccola Priscilla che ha rafforzato ulteriormente il loro legame.

Da quando sono diventati genitori, le due star sono diventate ancor più gelose del proprio privato. Chi si aspettava che infarcissero i loro seguitissimi profili social di scatti familiari è rimasto deluso. I due sono molto riservati. Bravi!