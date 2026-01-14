Giulia De Lellis e Tony Effe hanno rotto? Lei rompe il silenzio: “Ecco la verità”

Giulia De Lellis è al settimo cielo o, per dirla con le sue parole, “in paradiso”. Da mesi si rincorrono voci di una presunta crisi con Tony Effe. C’è chi addirittura ha sostenuto che la coppia fosse scoppiata e che la rottura non sarebbe stata annunciata per questioni legate al business. I diretti interessati non hanno mai replicato alle indiscrezioni, preferendo rimanere in silenzio. Forse perché consapevoli che a volte le smentite vanno ulteriormente ad alimentare il gossip. Nelle ultime ore, per la prima volta da quando è nata la figlia Priscilla, ossia da inizio ottobre 2025, l’influencer di Ostia ha dichiarato di essere innamoratissima del compagno e di essere felicissima di aver costruito con lui una famiglia. In altre parole, nessuna crisi, tantomeno una rottura sentimentale all’orizzonte.

Giulia De Lellis spazza via le voci di crisi con Tony Effe

“Mi sveglio ogni mattina in paradiso. Non ci posso credere che ho una bimba tutta mia“, ha scritto in una storia De Lellis. Ne ha poi pubblicate altre, aggiornando i suoi numerosi fan sulla situazione che sta vivendo. Per Giulia è un momento magico. Ha sottolineato di essere in pace con se stessa e di essere estremamente serena. Poi le parole al miele per il fidanzato, con cui ha messo definitivamente a tacere le voci che la volevano distante dal rapper.

“Ho la bimba dei miei sogni, la mia ragione di vita e il suo papà è l’amore della mia vita, la luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che più mi fa felice e allo stesso tempo arrabbiare. L’uomo più bello del pianeta che tengo tutto per me. La mia famiglia”, ha scritto l’influencer. A colpire il tono rassicurante e convinto di De Lellis.

Tra l’altro sono risultate infondate anche le indiscrezioni che affermavano che la giovane neomamma non parlava della figlia e del compagno sui social in quanto sarebbe stata pagata da un giornale per un’esclusiva. La piccola Priscilla è venuta alla luce a inizio ottobre. Da allora sono passati più di due mesi e Giulia non ha mai parlato con la stampa del parto e dei suoi ‘affari di cuore’. Una scelta maturata per l’esigenza di privacy.

Per lungo tempo l’influencer è stata sotto i riflettori del gossip. Sembra che ora abbia capito che si vive più serenamente ritagliandosi più spazi per sé e standosene lontana dal chiacchiericcio del mondo dello spettacolo. Anche Tony Effe predilige vivere la relazione sentimentale mantenendo un ‘basso profilo’ per evitare di finire nel tritacarne mediatico.