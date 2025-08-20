Giulia De Lellis e Tony Effe “fanno piangere dei bimbi”: cosa si sa del caso

Giulia De Lellis e Tony Effe bersagliati dalle critiche. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, sul suo profilo Instagram, ha sostenuto che l’influencer e il cantante, che in questi giorni si trovano in una località marittima campana, avrebbero avuto un atteggiamento non impeccabile con alcuni loro giovanissimi fan che sarebbero scoppiati in lacrime per quanto accaduto nelle scorse ore. Che cosa è successo? Va subito detto che la faccenda è da prendere con le pinze e che è in attesa di prove che confermano il tutto.

Giulia De Lellis e Tony Effe, l’attacco di Alessandro Rosica

Secondo Rosica, l’ex volto di Uomini e Donne e il rapper si trovavano in un bar quando sono stati avvistati da alcuni bimbi che li hanno riconosciuti. I piccini avrebbero voluto fare delle foto con i loro beniamini che, però, avrebbero evitato l’incontro uscendo dal retro del locale. I piccoli ci sarebbero rimasti male a tal punto che si sarebbero messi a piangere.

Che alcuni bimbi abbiano notato il cantante e l’influencer è vero visto che De Lellis ha postato una foto tra le sue storie Instagram in cui si vedono alcuni giovanissimi emozionati fuori dalla vetrata del bar in cui lei stessa si trovava con il fidanzato. “Tifano Napoli e ascoltano Effe 100%”, ha commentato simpaticamente Giulia nel pubblicare lo scatto dei bambini (tra l’altro da capire se abbia avuto o meno la liberatoria per divulgare foto con viso non oscurato con protagonisti minori). Insomma, da quando postato dall’influencer si è respirata un’atmosfera festante e spensierata. Secondo Alessandro Rosica, però, le cose sono andate diversamente.

Il gossipparo ha sostenuto che De Lellis avrebbe indicato ai piccoli da dove sarebbe uscita, lasciando intendere che lei e il compagno avrebbero avuto piacere a fermarsi un po’ con loro. Rosica ha quindi aggiunto che la promessa fatta dall’influencer ai piccoli non è stata mantenuta, affermando di aver saputo i dettagli della vicenda da alcuni genitori dei bimbi presenti: “Ho parlato con alcuni genitori: i bambini sono scoppiati a piangere. Subito dopo è arrivato l’unfollow da parte dei piccoli”. “Se ne sono andati via di nascosto da un’altra parte”, ha concluso Rosica, riferendosi al cantante e all’ex volto di UeD.

Per il momento né Tony Effe né Giulia De Lellis, che a breve diventeranno genitori, hanno commentato quanto esternato da Rosica. Si attende una loro versione della storia ed eventuali chiarimenti.